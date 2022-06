Política 23-06-2022

Senadora Rincón e informe de Contraloría: “Los resultados sobre el municipio de Linares son contundentes”

- En tanto, la asesora jurídica de la Municipalidad, Carolina Yáñez, aclaró que al día de hoy “están subsanadas todas las observaciones”





La senadora Ximena Rincón sostuvo que el informe de Contraloría sobre la gestión de la municipalidad de Linares que denunció en su momento, explica que el órgano contralor instruyera la realización de de cinco sumarios administrativos y, además, advirtiera que existe una posible infracción de deberes funcionarios.

Añadió que ahora estará pendiente de que los sumarios se lleven a cabo con prontitud y transparencia, dada la gravedad de los hechos ya comprobados y que también denunció ante la justicia cuando llevó los antecedentes hasta la Contraloría.

“Los resultados de la investigación especial son contundentes, por lo que espero que el Concejo Municipal haga su labor para perseguir responsabilidades políticas, pero espero que la justicia también profundice las aristas que en lo penal abre el informe de la Contraloría”, aseguró la legisladora.

Rincón explicó que el informe constató que el Departamento de Administración de Educación Municipal, DAEM, de Linares pagó de forma extemporánea las cotizaciones previsionales del personal docente y no docente en el periodo comprendido entre el mes de enero de 2020 y mayo de 2021, lo que generó el pago de intereses, multas y otros recargos por más de 139 millones de pesos.

Añadió que se debió informar estos atrasos al Concejo Municipal, lo que no hizo y que motivó a Contraloría a investigar eventuales responsabilidades administrativas.

La parlamentaria planteó que también se incluyen la firma de un contrato con un particular para la compra de artículos de aseo, salud e higiene para jardines infantiles y salas cunas VTF por un monto adjudicado y pagado de más de 159 millones de pesos, pago que excede en un 432 por ciento el presupuesto para el período, por lo que también se determinó iniciar un proceso sancionatorio.

Otra irregularidad detectada en el informe es la compra de tres mil 474 colaciones frías por seis millones 280 mil pesos, sin que pudiese determinarse dónde, a quien y por qué razón se entregaron.



ASESORA JURIDICA



Durante la tarde de ayer, la asesora jurídica del municipio de Linares, se pronunció sobre el informe de Contraloría señalando que “la Contraloría Regional del Maule, de manera constante, dentro de sus atribuciones, realiza auditorías a distintos municipios de la región, en este caso también procedió a realizar una auditoría a la Municipalidad de Linares, encontrándose al día de hoy subsanadas todas observaciones por las cuales se inició este proceso”.



“En cuanto al origen de la denuncia por un pago de cotizaciones atrasadas del Daem, eso se encuentra subsanado porque al día de hoy dichas cotizaciones se encuentran al día”.

“Finalmente, será la Contraloría Regional del Maule, a través de un proceso administrativo, la que determinará si existen eventuales responsabilidades por parte de nuestro municipio, situación de la que estamos a la espera. No nos podemos pronunciar, puesto que es un procedimiento reservado”, expresó.