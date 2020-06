Política 18-06-2020

Senadora Rincón: “En pandemia, con ejecución presupuestaria baja y sin Intendente: ¿Qué espera Presidente?”

“La pandemia está causando estragos, el Gobierno Regional no tiene conducción y llevamos más de un mes sin intendente. Si, más de un mes, pues han pasado dos semanas desde que renunció Pablo Milad y más de dos en que él estuvo con la cabeza y corazón en la ANFP y no en los problemas del Maule. Y ahora, una ejecución presupuestaria bajísima ¿Qué espera Presidente? La región necesita liderazgo para salir de esta crisis”.

Con estas palabras la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, emplazó al Presidente de la República para que nombre al reemplazante del renunciado intendente y ahora candidato a la presidencia de la Asociación de Fútbol Profesional, ANFP.

Agregó que si la región realmente importara para el Gobierno, apenas se materializó la renuncia de Milad, debió nombrar un reemplazante, tal como ocurrió con las salidas de la Ministra de la Mujer y el Ministro de Salud.

“Las funciones del intendente son claves para la región, más en la situación que enfrentamos, pero el Gobierno parece no entenderlo y dilata un nombramiento que es urgente. Espero que la preocupante baja en la ejecución presupuestaria termine por convencer a la autoridad de que es necesario nombrar con prontitud a la primera autoridad regional”, aseguró la legisladora.