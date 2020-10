Política 09-10-2020

Senadora Rincón: “Gobierno debe dar garantías de seguridad a fiscal Chong”



Calificó como gravísimas las amenazas contra la persecutora, tras la formalización de carabinero acusado de lanzar a adolescente desde el puente Pío Nono. “Si queremos que la justicia haga su trabajo, es necesario dar las garantías para que se investigue adecuadamente”, aseguró

Un llamado al Gobierno para que garantice la seguridad de la fiscal Ximena Chong y de su familias, formuló la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, quien calificó como gravísimos los episodios de amendrentamiento que ha enfrentado la persecutora desde que a petición suya se formalizará al carabinero acusado de lanzar a un adolescente desde el puente Pío Nono.

La legisladora lamentó que sectores más extremos, vean intencionalidad política en el rol de la fiscal Chong, lo que ha provocado numeros e infundados ataques en su contra.

“Si queremos que la justicia haga su trabajo, es necesario dar las garantías para que se investigue adecuadamente. No es posible que el trabajo profesional y meticuloso de la persecutora, sea causa de amenazas graves y concretas, en las que incluso aparecen involucrado un oficial de carabineros ", aseguró la parlamentaria.

Añadió que quienes creen en la inocencia del uniformado, deben defenderlo con las armas que les brinda la ley y no a través de la difusión de datos personales de la fiscal Chong, con el objeto de facilitar acciones en su contra.

“Quiero llamar a la prudencia. He escuchado declaraciones de parlamentarios de Derecha totalmente destempladas en contra de la fiscal tras la formalización del carabinero, declaraciones que lo único que hacen es atizar a mentes afiebradas que ven enemigos políticos donde hay un trabajo serio y profesional”, sostuvo la legisladora.

Finalmente, Ximena Rincón sostuvo que cuando se ataca de esta forma a fiscales o jueces, se pone en riesgo la democracia, por lo que se hace particularmente necesaria una reacción contundente y eficaz del Gobierno para frenar las amenazas.