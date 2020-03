Política 18-03-2020

Senadora Rincón: “Gobierno debe decretar cuarentena cuanto antes”



Un llamado urgente al Gobierno para que decrete cuarentena para detener el avance sostenido del Corona Virus en Chile, formuló la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, quien recalcó que esta medida más que un gasto, ¡puede significar un ahorro para el país si se controla la pandemia ahora!

En América Latina Perú, Ecuador, Honduras, Uruguay y Venezuela ya han decretado cuarentena en los últimos días.

Expertos han señalado que en el estado de avance de la pandemia en nuestro país (a 2 semanas del comienzo de los casos) es el momento preciso para contener la propagación.

Estamos a 3 semanas de alcanzar el pick de casos confirmados.

Ya pasó el momento de la prevención, es la hora de aislar y contener el virus, lo único efectivo de acuerdo con la OMS y expertos, es el aislamiento social e incluso confinamiento a través de la declaración de toques de queda.

“La gente debe quedarse en sus casas. Esa es la medida más efectiva para controlar el COVID 19. Las preguntas que surgirán frente a una decisión como esta son múltiples.

¿Cómo se financia? La Parlamentaria propuso utilizar seguro de cesantía para financiar remuneración de los/as trabajadores/as. “Si hay que hacer una modificación legal, se hace, pero hay que transferir recursos directos a las personas para que se queden en sus casas y exista una mínima tranquilidad económica para todos/as”, aseguró

Es necesario que el gobierno tome ejemplos de medidas adoptadas por otros países, como los daneses, en donde cada actor se hace responsable de una parte de esta emergencia. El Estado aporta con el 75% del salario de empleos en riesgo, las empresas el 25% restante y los trabajadores aportan con 5 días de sus vacaciones. En nuestro país debemos explorar la utilización de los fondos necesarios para incentivar a las personas a quedarse en sus hogares, para lo cual una forma de financiamiento puede ser el uso de los fondos del seguro de cesantía. A la larga, controlar oportunamente esta enfermedad será un ahorro más que un gasto.

Como país, debemos entender que es necesario transferir recursos a la ciudadanía de manera directa, tal como actualmente lo ha planteado el Alcalde de Nueva York quien recordó lo que se hizo la crisis del 29 con el Plan Keynesiano de Roosevelt. Eso permitirá que las personas se queden en sus casas con una mínima tranquilidad económica para todos/as, aseguró la parlamentaria.

Ejemplos como los de Estados Unidos, Brasil o España deben ser tomados en cuenta.

Por qué decretar Cuarentena en el país, porque el avance del contagio del Coronavirus esta siendo mucho más rápido que en los otros países, por lo que las medidas deben ser radicales y ahora, como las que planteó la presidenta del Colegio Médico, que propone el cierre de ciudades.

“Hay que tomar esta propuesta y también decretar de una vez por todas cuarentena, dejar de exponer a la ciudadanía y hacer de este combate al coronavirus, algo en que todos/as trabajamos juntos/as”, planteó la Senadora.

Decretar Cuarentena tiene impactos y debemos involucrarnos todos/as y por tanto deben evaluarse entre otras una serie de medidas:

La banca e instituciones financieras deben colaborar y correr el calendario de cobros de créditos, evaluando cada situación en particular, renegociar tasas de interés y entender que sus clientes son sus mejores aliados si quieren sobrevivir a esta pandemia. El problema de “su cliente” es y debe ser “su problema”.

Asimismo, en materia de Servicios Básicos, debe evaluarse la posibilidad de postergar cobros sin que ello signifique suspensión del mismo, esto ya lo están haciendo otros países.

Dentro de las medidas a evaluar e implementar, el Ministerio de Educación debe ver como garantiza que los alumnos de colegios municipales y subvencionados puedan seguir en clases a través de sistemas on line, ello debe ser evaluado con los municipios en todo el país, de otra manera, no vamos a garantizar que nuestros jóvenes salgan y tomen la suspensión como vacaciones.

El Ministerio debe ver cómo actualiza y amplía contenidos del sitio de educación a distancia del currículum nacional del MINEDUC, de modo de contar con apoyo guiado para todos los cursos de educación básica y media y no sólo para lenguaje y matemáticas.

Es fundamental poder desarrollar una alianza con plataformas que ya funcionan en algunas comunas de la región metropolitana y ver su implementación en todo el territorio nacional.

Agrego a lo anterior que es fundamental revisar la situación de la SUBVENCIÓN SEP, pues no debe considerarse la asistencia de los alumnos en el cálculo de las subvenciones a establecimientos educacionales para este periodo de cuarentena. Actualmente el MINEDUC en la ley de presupuestos 2020 en la glosa N° 3 del subtitulo 24 del programa 20, tiene la facultad para ello. Sin embargo, el plazo máximo es de 15 días, ya que solo por declaración de estado de catástrofe podría ampliarse a un mes.

Por su parte el Ministerio de Justicia podría sostener una reunión con el Presidente de la Corte Suprema para revisar la situación de los procedimientos y plazos, pues decretar Cuarentena, tendrá impacto en plazos y pruebas.

Por otro lado, el Ministerio de Hacienda podría revisar la medida adoptada por la Tesorería General de la República, que ha realizado “embargos de fondos bancarios” a quienes tenían deudas de impuestos, creo que no es una decisión muy acertada en estos momentos.

Y además se están notificando cobranzas del CAE que comenzaran en abril, parece que no es una medida muy acertada tampoco en estos momentos.

A ello debe agregarse la revisión y recalendarización de Operación Renta 2020 y pago de permisos de Circulación.



Finalmente es fundamental revisar el oficio emitido por el Superintendente de Seguridad social el día de ayer en que comunica que una vez que la pandemia entró en su etapa cuatro en Chile, resulta imposible realizar la trazabilidad para determinar si el contagio se dio o no en el trabajo, lo que significa que las denuncias de enfermedad por Corona Virus no podrán ser calificadas como de origen laboral y por consiguiente no tendrán prestaciones ni cobertura del seguro de la ley 16.744. El superintendente realiza una calificación ex ante de dicha situación. Este oficio afecta a muchos trabajadores chilenos que están al frente del combate al COVID 19. Para ello la Parlamentaria está oficiando al Superintendente de Seguridad Social y la ministra del Trabajo para que se rectifique este oficio. “¿Si una enfermera se contagia no será un asunto laboral? ¿O un agente de aduana se contagia en El Paso fronterizo, tampoco? ¿O un vendedor o cajero en su puesto de trabajo o una azafata en un vuelo o en los buses, el chofer? Esto es un despropósito que afecta a aquellos que, aunque quieran, no pueden irse a sus casas por un sentido del deber y hay que cuidarlos”, concluyó.

Como ven, el COVID 19 requiere no solo de un equipo de expertos en el ámbito de la salud, se necesita un equipo que aborde el impacto social, económico y político al que nos enfrentamos. Es necesario conocer las leyes y los impactos económicos que esta situación nos va a generar.

Finalmente, es necesario señalar que todas estas medidas están pensadas para dar certeza a la ciudadanía en el ámbito sanitario, económico y social.

“Un cisne negro de esta envergadura, esto es, aquel suceso de gran impacto e inflexión para una sociedad, ¡es una oportunidad única para reescribir nuestra historia!”