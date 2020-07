Política 11-07-2020

Senadora Rincón impulsa agenda para clase media endeudada y afectada por pandemia



Un llamado al Gobierno para que le dé urgencia a iniciativas que permitirán cuidar el patrimonio de la clase media endeudada y golpeada por los efectos de la pandemia, formuló la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, quien aseguró que en estos momentos es indispensable proteger a las familias de cláusulas abusivas en contratos de créditos, las que en el actual escenario pueden llevarse lo que ha costado años construir.

Al respecto, la legisladora recordó que junto a sus colegas Carolina Goic, Alfonso de Urresti. Felipe Harboe y Francisco Huenchumilla, presentaron en octubre un proyecto que busca terminar con reglas abusivas respecto a las tasas de interés de los créditos, los prepagos, el interés sobre interés (anatocismo), las cláusulas aceleratorias de pago y condiciones de repactación de la deuda, entre otros aspectos.

“En octubre esta iniciativa ya era trascendente, pero ahora es impostergable. Necesitamos que el Gobierno entienda los dolores de la clase media, que por años se las ha arreglado sola, pero que ahora necesita una ayuda, porque los créditos que recibe muchas veces rayan en lo abusivo y tanto en el corto como mediano como largo plazo, esos abusos pueden significar la pérdida del patrimonio familiar. Hay que establecer un equilibrio entre la empresa que entrega el crédito y los consumidores deudores”, sostuvo la parlamentaria.

Agregó que en el país hay más de 11 millones de deudores y casi 5 millones de morosos, pero que pese a estas cifras el mercado del crédito (bancarios, del retail, entre otros) no está regulado adecuadamente, lo que genera abusos para los consumidores. "El mercado en este ámbito no se ha autoregulado para bien, sino que en perjuicio de sus clientes", aseguró.

Ximena Rincón explicó que busca restringir la aplicación de las cláusulas de aceleración, que ante la morosidad de apenas una cuota, autoriza a los bancos a cobrar la totalidad del crédito. También propuso limitar los intereses que son aplicados en la etapa de cumplimiento del pago y no cambiar las reglas del juego, práctica que suele perjudicar a los consumidores.

“Un tema emblemático es eliminar el anatocismo o cobro de intereses sobre intereses, práctica generalizada en el mercado bancario y del retail, que sencillamente arruina a las familias y que en un escenario como el que enfrentamos es inaceptable. No puede haber dos opiniones y esperamos que el Gobierno lo entienda”, dijo la legisladora.