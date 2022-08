Política 04-08-2022

Senadora Rincón ingresa proyecto de reforma constitucional para dar continuidad a proceso constituyente

Iniciativa, presentada junto a sus colegas Walker, Flores y Espinoza, modifica el artículo 142 y busca que, en caso que gane la opción rechazo en el plebiscito de salida, pueda avanzarse en la redacción de una nueva carta fundamental. “Una amplia mayoría quiere una buena nueva Constitución y si este texto es rechazado, con nuestro proyecto el presidente tendrá un plazo de 15 días para enviar al parlamento una propuesta de mecanismo que dé continuidad al proceso”, aseguró la legisladora

Un proyecto de reforma constitucional que garantice la continuidad del proceso constituyente en caso que triunfe la opción rechazo, presentó la Senadora por el Maule, Ximena Rincón González, junto a sus colegas Matías Walker, Iván Flores y Fidel Espinoza.



La iniciativa buscar cambiar el artículo 142 de la actual carta fundamenta, de manera de establecer un mandato al Presidente de la República para que, en caso de que gane el rechazo en el plebiscito de salida, el Presidente de la República, en un plazo de 15 días, envíe al Congreso una propuesta de mecanismo para cambiar la Constitución vigente.



“No queremos quedarnos con la redacción actual del artículo 142, que establece que sigue vigente la Constitución vigente, y lo que hacemos es establecer un procedimiento con un mandato para que en un plazo de 15 días el Presidente de la República envíe al parlamento una propuesta de mecanismo que nos permita continuar con este proceso”, afirmó la senadora DC.



De igual manera, la legisladora añadió que “hombres y mujeres el 25 de octubre del año 2020 en nuestro país se manifestaron mayoritariamente por una nueva constitución y al término del proceso constituyente que fue el 4 de julio, vemos cómo el país está enfrentado y no logra unirse en torno a una propuesta que los represente”.



“Como trabajamos y nos desplegamos y votamos apruebo en el plebiscito de entrada, queremos que este proceso continúe y se garantice una nueva y buena constitución”, indicó Ximena Rincón.



Asimismo, la parlamentaria puntualizó que “Chile habló y dijo que quería una nueva constitución, por lo tanto, eso no está en discusión, y lo que queremos es que se fije el mecanismo y que avancemos”.



También, la representante DC agregó que “como No queremos que se nos diga una y otra vez, que queremos quedarnos con esta constitución, que no es así, estamos dando pruebas que nuestro compromiso es avanzar”.



Por su parte, el subjefe de bancada de senadores DC, Matías Walker, explicó que “la iniciativa busca dar certezas al país que el proceso constituyente va a continuar en caso que triunfe el rechazo como sugieren todas las encuestas de opinión pública. Y va a continuar a través de un proceso paritario y democrático”.



“Nos vamos a dar una nueva oportunidad como país para en un plazo acotado tener una carta fundamental que nos represente a todos los chilenos y chilenas”, concluyó el senador DC.