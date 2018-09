Política 21-09-2018

Senadora Rincón: “la ley de pesca hay que revisarla, tal como está, no se sostiene”

La necesidad de modificar la ley de pesca y de agilizar los cambios legales a los servicios que están a cargo de la protección de los menores vulnerables, planteó la senadora por el Maule Ximena Rincón, durante el programa Profundidad de Campos de TV Senado.

La parlamentaria aseguró que “la ley de pesca hay que revisarla. Tal como está, no se sostiene” y agregó que en el proyecto que moderniza el Servicio Nacional de Pesca “aprobé todo lo que tiene que ver con Sernapesca y lo que tiene que ver con sanciones a pescadores lo rechacé”.

Agregó que “hay un error del gobierno de la Presidenta Bachelet que mete en el proyecto de Sernapesca, temas de la ley de pesca” y señaló que “los registros de pesca se tienen que revisar”.

Asimismo, la parlamentaria se refirió al informe de Naciones Unidas que señaló que Chile vulnera los derechos de los niños y dijo que “el Estado de Chile tiene el deber de tutela y de cuidado de los niños en nuestro país”.

En su opinión “vamos lento en nuestra acción y en las medidas que debemos tomar en favor de los niños. ¿Qué es lo que pasa en la acción de los gobiernos, que los menores que no tienen quien los defiendan, van quedando relegados?. Ninguno de nosotros está dispuesto a salir nuevamente al pizarrón con otro informe de Naciones Unidas”.

La senadora Rincón insistió en la necesidad de tramitar una iniciativa de su autoría que apunta a que los menores de tres años no sean internados en hogares. “Los niños entre 0 y 3 años no pueden estar en hogares, porque a esa edad se define qué va a ser de ese niño”.