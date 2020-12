Crónica 22-12-2020

Senadora Rincón llama a detener remates de bosque nativo de Los Laureles en Longaví



Dijo que entiende preocupación de vecinas y vecinos, pues estas tierras, hoy del Estado, serán vendidas como terrenos agrícolas, lo que tendrá un alto impacto no sólo en materia medio ambiental, sino que también social. “Se trata de más de 100 hectáreas que el Estado debe proteger y no entregarlas al mejor postor, sin un plan protección de este patrimonio nacional”, aseguró la parlamentaria

Un llamado al Presidente de la República para que ordene al Ministerio de Bienes Nacionales la inmediata suspensión del remate de más de 100 hectáreas de bosque nativo en Los Laureles, localidad precordillerana de Longaví, formuló la Senadora por el Maule y precandidata presidencial del Partido Demócrata Cristiano, PDC; Ximena Rincón, quien dijo que este patrimonio natural será vendido como terrenos agrícolas, lo que podría significar el fin de una zona con una riqueza medio ambiental difícil de dimensionar.

“Entiendo la preocupación de las vecinas y vecinos, pues estas tierras, hoy del Estado, se rematarán como terrenos agrícolas, lo que tendrá un alto impacto no sólo en materia medio ambiental, sino que también social. Se trata de más de 100 hectáreas que el Estado debe proteger y no entregarlas al mejor postor sin un plan de protección de este patrimonio nacional”, aseguró la parlamentaria.

Añadió que entre las consecuencias sociales de este remate, está el hecho de que familias que llevan años viviendo en en la zona, deberán ser erradicadas y que hasta la junta de vecinos de Los Laureles, perderá su sede y lugar de trabajo comunitario, donde se realizan operativos médicos, reuniones de adultos mayores e incluso sirve de mini gimnasio para las y los vecinos del sector.

La legisladora lamentó que a la junta de vecinos se le haya negado hasta la compra del terreno, lo que deja a la comunidad organizada en la más absoluta indefensión. “Este es un claro ejemplo de la falta de diálogo entre Estado y ciudadanía. Se rematan terrenos como agrícolas, cuando en realidad es bosque nativo, se publican licitaciones para el año 2021 y no se escucha ni a la gente ni a las autoridades locales. Espero, de verdad que una vez que el Presidente Piñera conozca esta situación, entienda lo que está en juego y ordene la paralización de los remates y, por el contrario, ordene que los organismos públicos competentes, se preocupan de conservar y potenciar este patrimonio medio ambiental”, puntualizó.

Finalmente, la Senadora Rincón planteó que está en contacto con la junta de vecinos de Los Laureles así como con otros grupos que están empeñados en proteger el bosque nativo cada vez más escaso. “Hago un llamado a parlamentarios de todas las tendencias a que nos unamos en una causa que no sólo beneficia a los vecinos, sino que al planeta”, concluyó.