Política 17-04-2020

Senadora Rincón llama a Gobierno participar de debate por suspensión de corte de servicios básicos



Senadora valoró aprobación en general de la iniciativa, pero dijo que es necesario que el Gobierno se pronuncie durante la discusión y así evitar el caos provocado por el veto presidencial al proyecto de permisos de circulación

Su satisfacción por la aprobación en general del proyecto de ley que suspende el corte de servicios básicos mientras dure la situación de emergencia por Coronavirus, manifestó la Senador por el Maule y jefa de la bancada d DC, Ximena Rincón, quien dijo que ahora el Gobierno debe hacerse parte en el debate”

“Esperamos que se abra un espacio para que el Ejecutivo se haga parte de esta discusión legislativa. Y así evitemos que nos pase lo mismo que con los permisos de circulación, cuando el el Ejecutivo no recogió el guante y terminó presentando un veto el proyecto, para después asumirlo como propio. Y eso es un mal camino. Porque la vía formal es la adecuada, vale decir, una ley, no la voluntariedad”, dijo la parlamentaria

Agregó que votó a favor de aprobar la idea de legislar del proyecto que suspende el corte de servicios básicos por no pago en virtud de la crisis originada por el coronavirus, pues entiende que no sólo la gente de más escasos recursos está padeciendo con los problemas económicos, sino que también la clase media.

“Se votaron en general tres mociones importantes que se fusionaron, y se escuchó al ejecutivo. Se trata de reconocer las necesidades que muchos y muchas tienen en el país”, puntualizó la legisladora DC.

Asimismo, la parlamentaria agregó que “el Ejecutivo se manifestó abierto a revisar los acuerdos que ha celebrado con las industrias, de tal manera de incorporar parte de las iniciativas que las mociones parlamentarias recogen”.

Agregó que el problema que tiene el camino que tomó el Ejecutivo es que al ser un acuerdo voluntario, no necesariamente todas las empresas lo van a tomar.

Finalmente, la representante DC aclaró que van a escuchar al gobierno "el lunes próximo y el martes cuando se vote en la sala.