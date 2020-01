Política 24-01-2020

Senadora Rincón llama a la DGA a suspender remates de aguas



Un urgente llamado a la Dirección General de Aguas para que suspenda los siete remates de derechos de agua programados para el cuatro y cinco de febrero próximos, formuló la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, quien recalcó que dada la mega sequía y el clima social y político que vive el país, resulta prudente suspender la subasta hasta que se encuentre una salida legislativa que priorice el consumo humano, la agricultura y el medio ambiente.

“Hace algunas semanas en Ñuble no se pudo realizar este remate, porque las organizaciones de la sociedad civil lo impidieron. En el Maule puede ocurrir lo mismo, por lo que un gesto de prudencia sería suspender la puja y dar tiempo para buscar una salida que priorice el consumo humano, la agricultura y el medio ambiente. De hecho estamos trabajando contra el tiempo”, dijo la parlamentaria.

Añadió que la estructura de los remates de derechos de agua va contra todo lo que reclama el país en términos de justicia social, ya que en los remates los pequeños y medianos agricultores no tienen posibilidad alguna de ganar.

“Con este esquema se favorece el acaparamiento de aquellos que cuentan con más recursos. Por ello, estamos trabajando una iniciativa legal que permita que, al menos en situaciones de crisis, sea el Estado el que administre estos derechos bajo tres premisas básicas: consumo humano, agua para la agricultura y cuidado del medio ambiente”, recalcó la legisladora.

Añadió que si bien los remates se realizan porque se ha presentado más de una solicitud y no existen recursos suficientes para satisfacer todos los requerimientos, resulta evidente que ya no puede otorgarse derechos sólo por ley de oferta y demanda.

“Llegó la hora de legislar en serio respecto al agua. Nuestro desarrollo presente y futuro depende de cómo gestionemos este recurso y hasta ahora lo hemos hecho mal, pero tenemos la oportunidad de enmendar los errores”, concluyó.