Política 26-06-2020

Senadora Rincón llama a Presidente a decretar cuarentenas en el resto de la región del Maule



La necesidad de que la cuarentena que se aplica en Curicó se extienda a otras comunas de la región del Maule planteó vía oficio al Presidente de la República, la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, quien fundamentó su solicitud tanto en el aumento sostenido de la tasa de contagios como en la crítica situación de la red asistencia.



La parlamentaria planteó que la situación en la Región del Maule es totalmente insostenible. En materia de contagios, recalcó que al día de hoy, la región presenta el quinto mayor número de casos nuevos a nivel nacional, con un crecimiento que se mantiene en los tres dígitos desde el tres de junio pasado y con un máximo a la fecha de 215 nuevos casos, que se registró el viernes último.



“No sólo en Curicó la situación es grave, sino que en resto de la región también. Desde principios de junio, el número de casos se mantiene en niveles altamente preocupantes, lo que tiene a la red asistencial en el límite del colapso en las unidades de cuidados intensivos. En un contexto nacional igual de complejo, el traslado de pacientes a otras regiones si así fuese necesario será muy difícil, pues al menos doce regiones están con una ocupación de UCI cercana o superior al 80% , según información proporcionada por la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva el 23 de junio recién pasado”, dijo la legisladora.



Ximena Rincón manifestó que basada en esta realidad es que decidió reiterar al Presidente de la República que establezca cuarentenas efectivas en el Maule, las que “como he venido sosteniendo desde hace tiempo, deben venir acompañadas de debidas medidas sociales acordes a las necesidades de cada comunidad”.



Añadió que en esta coyuntura el Estado debe hacerse presente no sólo decretando medidas restrictivas, sino que también con las acciones necesarias para que los aislamientos y cuarentenas se hagan de manera digna y segura, además de un adecuado control de su cumplimiento.



“El objetivo no puede ser otro que proteger y salvar vidas en la región del Maule, lo que pasa por disminuir los casos de contagio y, como consecuencia inmediata de aquello, muertes que pueden evitarse con medidas inmediatas que busquen cortar la cadena de contagio.”, concluyó.