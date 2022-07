Política 22-07-2022

Senadora Rincón llama a SUBTEL a garantizar servicio de telefonía en precordillera de Linares



Ofició a Subsecretario de Telecomunicaciones para a la brevedad posible ejerza sus facultades fiscalizadoras y adopte las medidas necesarias no sólo para que la empresa cumpla con posibilitar la comunicación en la zona, sino que también para que se respeten los derechos de los vecinos. “El Estado debe cumplir su rol, pues al no hacerlo se traban los proyectos de vida de cientos de personas”, aseguró la legisladora



Garantizar en el más breve plazo el servicio de telefonía y datos en la precordillera de Linares, solicitó la Senadora por el Maule, Ximena Rincón González, quien ofició al Subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, para que ejerza sus facultades fiscalizadoras y adopte las medidas necesarias para que la empresa Entel no sólo cumpla con garantizar la conectividad en la zona, sino que también respetar los derechos de los vecinos.



Cabe señalar que cientos de personas deben desplazarse varios kilómetros para contar con señal telefónica y así comunicarse con sus amigos, familiares e incluso clientes, pues en la zona hay una incipiente actividad turística que se ve afectada en su competitividad por la deficiente comunicación.



“Creemos que el Estado debe cumplir con su rol con toda la fuerza que la ley le permite, pues al no hacerlo se traban los proyectos de vida de cientos de personas. Eso es lo que está pasando en estos momentos en la precordillera de Linares, donde la incomunicación afecta a los vecinos y por ello le hemos pedido a la Subsecretaría de Telecomunicaciones que ejerza sus atribuciones y haga que la empresa que cuenta con antena en la zona, haga que ésta funcione. Es inaceptable que pasen los días y no haya servicio”, sostuvo la legisladora.



Agregó que ha recibido reiterados reclamos de los habitantes de la zona precordillerana de Linares por la interrupción y mala cobertura de los servicios contratados de telefonía e internet, lo que de acuerdo a los vecinos ocurriría porque la antena funciona con motor con petróleo, que al acabarse lo deja sin servicio mientras no se reponga.



En su oficio, la Senadora dijo que a pesar que los vecinos ni siquiera pueden acceder a internet o a comunicación telefónica durante largos días, lo que los obliga a salir de sus hogares para tener contacto, el periodo sin servicio no está siendo descontado de sus cuentas.