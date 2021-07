Política 06-07-2021

Senadora Rincón logra reapertura de oficina regional para pueblos indígenas



Tras denuncia del Parlamento Indígena del Maule por cierre de la única instancia de atención presencial que tienen las casi 50 mil personas pertenecientes a un pueblo originario, la legisladora tomó contacto con la Ministra de Desarrollo Social. “Nos comprometió la reapertura inmediata, pues en caso contrario los trámites presenciales van a Cañete, que está a más de cinco horas en vehículo”, puntualizó

La posibilidad concreta de atención presencial en la región, tendrán las casi 50 mil personas pertenecientes a un pueblo originario que viven en el Maule. Esto, luego que la Senadora Ximena Rincón gestionara exitosamente ante la Ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, la reapertura de la oficina que hasta hace algunos meses funcionó en dependencias de la seremía en Talca.

“Tras conocer la denuncia y, sobre todo, el malestar del Parlamento Indígena, por el cierre de la oficina que atendía a las personas pertenecientes a un pueblo originario, contacté a la ministra Rubilar y le hice ver lo inverosímil de la situación, pues si una persona no puede realizar un trámite online, hoy debe trasladarse hasta Cañete, distante a más de cinco horas en vehículo. Lo que resulta inaceptable”, precisó la legisladora, quien recordó que en su primer periodo senatorial y tras recoger la inquietud de dirigentes de diversas agrupaciones, gestión la apertura de una oficina del programa de Promoción e Información de Derechos Indígenas, PIDI.

Añadió que lamentablemente esta modalidad de atención se reemplazó por un convenio entre el Gobierno Regional y Conadi, lo que significó el comienzo de los problemas.

“El convenio nunca funcionó en tiempo y forma, por lo que en algunos años llegaba junio o incluso agosto y la oficina no estaba en funcionamiento. Así trámites como certificados de reconocimiento, que se entregan en forma más menos expedita, en el Maule son complejos de obtener, lo que dificulta la postulación a una serie de beneficios”, aseguró a Senadora.



ESTADO

Ximena Rincón explicó que es deber del Estado respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines, lo que en el Maule no está ocurriendo.

“Por eso quiero valorar la disposición tanto de la ministra como del Parlamento Indígena del Maule, por entender que es necesario buscar soluciones de manera rápida. Entendemos que la solución que nos da la Ministra Rubilar es una solución parcial, pero debemos seguir trabajando para contar con una oficina Conadi que funcione todo el año y ello pasa por modificar la ley indígena y también por voluntad política, como la planteada por la gobernadora regional electa, Cristina Bravo, quien ofreció todo su respaldo para el correcto funcionamiento de la oficina”, concluyó la Senadora.