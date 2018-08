Política 10-08-2018

Senadora Rincón manifiesta su preocupación por el desarrollo y el crecimiento: “Los cambios no parecen reconocer el problema que tiene el gobierno”

La Senadora Ximena Rincón reiteró su preocupación por la forma en que el Gobierno está abordando el tema de la economía en el Maule, más allá “de los cambios que ha anunciado el presidente de la República en diferentes carteras”.

La parlamentaria indicó que “sin perjuicio de que el presidente habrá evaluado por qué hace estos cambios y los explicará al país, a mí me preocupa el Maule y la necesidad de asumir política y económicamente cuál es la orientación que vamos a darle a la región y cuáles son las definiciones que se van a tomar desde el Gobierno para impulsar el desarrollo productivo de la región”.

La legisladora por el Maule reiteró el panorama en la región comentando que “la Cajonera, Iansa, Suazo, Clínica Maule, la noticia que hemos recibido estos días, respecto de una nueva empresa en Constitución, maderas JCE Las Cañas, que involucra a 300 trabajadores, es una mala noticia y no vemos medidas urgentes de corto plazo, que impacten positivamente o que den vuelta la menos al ánimo en nuestra región; entonces, teniendo claro que el Ministro de Educación había tenido opiniones poco afortunadas y que el presidente creyó ver en la Ministra de Medio Ambiente una buena ministra para reemplazarlo, teniendo claro que no había una buena evaluación o al menos eso se ve de Cultura, no veo cuál es la evaluación que hace el Presidente respecto de los sectores económicos y las medidas para impulsar el desarrollo productivo al menos en la Región del Maule”.

La visita realizada por el Ministro de Agricultura a Linares dejó mas allá de los anuncios de buena voluntad y de recursos para ir en apoyo de reconversión de la zona en el mediano plazo, “un sesgo de gran inquietud en los remolacheros y trabajadores de la Iansa que plantearon consultas directas como la posibilidad de subsidiar la diferencia en el traslado del producto al sur, a lo que las autoridades no tuvieron respuesta. Esas respuestas de nuestra gente las necesitan ahora y es ahí donde no veo un proceder poco diligente de las autoridades de turno en estas materias”, terminó señalado la Senadora Rincón.