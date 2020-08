Política 26-08-2020

Senadora Rincón “MOP realizará 94 licitaciones en plan Paso a Paso Chile se Recupera: Sólo una en el Maule”



Sólo una licitación en el Maule, de 94 que realizará el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a lo largo y ancho del país, en el marco del plan “Paso a Paso Chile se Recupera” que anunció el Gobierno para apoyar la reactivación post pandemia, motivó a la Senadora, Ximena Rincón, y la consejera regional, Cristina Bravo, quienes se reunieron con el Ministro de Obras Públicas para plantear la necesidad de que la región, una de las más pobres del país, cuente con una cartera de proyectos más amplia en este reimpulso de la economía.

Cabe señalar que este plan de inversión pública contempla un monto adicional de cuatro mil 500 millones de dólares por sobre el presupuesto regular, el que se materializará en los próximos 24 meses. En el caso del MOP, realizará Obras de infraestructura pública con énfasis en construcción, mejoramiento y ampliación de caminos, puentes, obras hidráulicas, sistemas de agua potable rural (APR), bordes costeros, caletas, aeropuertos y edificación pública, por lo que realizó 94 llamados a licitación.

“De estas 94 licitaciones, la Región del Maule solo se beneficia de una, que es el proyecto ‘Servicio de Desmalezamiento Cuenca del Mataquito’ por 346 millones de pesos. Nada al lado de las millonarias inversiones que realizará el MOP, lo que no se entiende dadas las necesidades del Maule, una de las regiones más pobres del país”, precisó la legisladora.

Agregó que es necesario saber las causas de esta decisión del nivel central, que claramente afecta a la región. “No quiero creer que esto es un capricho. Por el contrario, necesitamos saber si es una consecuencia de la gestión regional de Obras Públicas, que ha tenido problemas evidentes: 2018 y 2019 fueron años malos, pues a duras penas se ejecutaron los recursos de la ley de presupuesto, en circunstancias que antes lo hacía un 24% por sobre la ley”, dijo la legisladora

A su vez, la consejera regional, Cristina Bravo ahondó en la mala ejecución presupuestaria del MOP en el Maule y dijo que en 2019, según la plataforma Propir Chileindica, el presupuesto era de 117 mil millones, pero se ejecutaron sólo 89 mil millones.

“Qué pasó con esos 28 mil millones que no fueron capaces de ejecutar. Es dinero que pudo traer bienestar a miles de personas, que pudo dar trabajo a otras miles y que no se utilizó. Ahí uno entiende el retraso de proyectos que llevan años esperando como colectores en Curicó, el puente Los Puercos en Pencahue y el camino Los Culenes”, dijo la CORE.



PROPUESTAS

Ambas autoridades valoraron la disposición del Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, en orden a escuchar sus preocupaciones, pero también sus propuestas. Entre éstas, Ximena Rincón y Cristina Bravo propusieron levantar una cartera enfocada en proyectos de menor costo (hasta tres mil millones), pero de rápida ejecución como caminos básicos, recapados asfalticos y, conservaciones de APR, entre otros proyectos.

Crear un programa de pavimentación de caminos vecinales, con alto impacto en una región como el Maule, donde la ruralidad es muy alta y existen al menos dos mil kilómetros de caminos que no están enrolados, pero que son de uso público y no pueden mejorarse.

También y en aras de mejorar la baja ejecución presupuestaria en el Maule, propusieron crear un Programa de recapados asfalticos y construcción de sendas multipropositos, en el que se dé especial énfasis a los caminos básicos más transitados de la región.