Política 29-09-2020

Senadora Rincón oficia a ministro de OO.PP por demora en puente sobre río Putagán



Obras que conectan a las localidades de Emboque y Maica, en Linares, con Cerrillos en Villa Alegre, debían comenzar el 1 de agosto del año pasado, lo que no ocurrió.



La necesidad de que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) cumpla en el más breve plazo con el compromiso de construir un puente sobre el río Putagán y así conectar a los vecinos y vecinas de las localidades de Emboque y Maica, en Linares, con los de Cerrillos, en Villa Alegre, planteó la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, quien envió un oficio al titular de esta cartera, Alfredo Moreno, para recordar que el acuerdo asumido e incumplido era que las obras se iniciarían el 01 de agosto del año pasado.



“Ministro, de acuerdo a lo que hemos podido recabar, el diseño del puente está listo y sólo falta que el Departamento de Puentes del MOP, le dé el visto bueno para -después- buscar fuente de financiamiento. Comprometo desde ya mis esfuerzos para que que sea priorizado en el Presupuesto 2021, pues esta obra es una necesidad para cientos de familias”, aseguró la parlamentaria, quien recalcó que debe valorarse la decisión de los vecinos y vecinas que construyeron su puente ante la falta de respuestas, en vez de visibilizar sus demandas de una forma que pueda afectar a terceros, como es tomarse los caminos.



Añadió que la historia de este puente por el que Maica, Emboque y Cerrillos vienen luchando desde hace años, por los enormes ahorros de tiempo y dinero en sus desplazamientos, demuestra que deben revisarse las prioridades.



“El propio MOP está impulsando un by pass para Talca, que nadie pidió, y que vale miles de millones de pesos, pero no avanza una obra que es un anhelo y que impactará la calidad de vida de centenares de familias, que deben ser importantes para el Estado de Chile”, precisó la legisladora.



Finalmente, Ximena Rincón dijo esperar que dado el ejemplo de civilidad y proactividad que han dado los habitantes de estos sectores rurales de Villa Alegre y Linares, el Gobierno se allane y entregue el financimiento para una obra que es una necesidad evidente.