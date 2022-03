Política 27-03-2022

Senadora Rincón pide Agenda de Máximos Necesarios para enfrentar crisis por altos precios de parafina y gas





Senadores de la Democracia Cristiana solicitaron que el Gobierno ponga sobre la mesa sus medidas para enfrentar un problema que afecta con fuerza a los más pobres y a la clase media



La necesidad de que el Gobierno establezca una Agenda de Máximos Necesarios para enfrentar la crisis por los altísimos precios de la parafina y el gas, combustibles vitales en invierno para miles de familias, planteó la Senadora por el Maule Ximena Rincón González, quien en el el marco la primera sesión de la comisión de Hacienda con la presencia del ministro de Hacienda, señaló que para el Partido Demócrata Cristiano (PDC) es fundamental que el gobierno aborde un problema que afecta con fuerza a los más pobres y a la clase media.



“Necesitamos una Agenda de Máximos Necesarios. Es fundamental que las familias de nuestro país tengan una respuesta a los temas que les aquejan y los combustibles para calefaccionarse, sin lugar a dudas, deben ser parte de ese esfuerzo como país”, puntualizó.



Asimismo, la legisladora DC comentó que es de primera importancia saber hasta cuándo van a durar los fondos (Mepco) que está solicitando el gobierno de Gabriel Boric y tener una respuesta clara para enfrentar el alza de precio de la parafina y el gas.



“Los fondos que hay en el caso del FEP (Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo) no alcanzan para cubrir el aumento desproporcionado de la parafina y en el caso del gas no tenemos ningún mecanismo, y ese es el tema de fondo”, indicó la jefa de bancada DC.



Añadió que es necesario avanzar con rapidez en una respuesta a quienes sufren con los altísimos precios del gas y la parafina, habida consideración de que son dos combustibles vitales para enfrentar las inclemencias climáticas como las olas de frío en invierno.



“Sabemos que es un Gobierno que viene recién instalándose, pero creemos que hay urgencias que no pueden esperar. Por eso, en una afán colaborativo le hemos hecho ver a los ministros que es necesaria una acción que ayude a las familias a enfrentar los altísimos precios de dos combustibles de alto impacto social”, concluyó la parlamentaria.