Política 05-08-2020

Senadora Rincón pide citar al director de SII por problemas en entrega de beneficios a clase media



Planteó que es necesario que la Comisión de Economía conozca las razones de constantes inconvenientes en plataforma para acceder a bono clase media. “Es algo que no debiese estar ocurriendo”



La necesidad de que el director nacional del Servicios de Impuestos Internos aclare en la Comisión de Economía los problemas que experimenta la plataforma web de la institución y que impide que miles de chilenos y chilenas puedan acceder a beneficios estatales en el marco de la pandemia, planteó la Senadora por el Maule Ximena Rincón, quien lamentó que a más de cuatro meses del inicio de la pandemia, la clase media chilena siga sufriendo para acceder a la ayuda comprometida por el Gobierno.



“Es urgente una respuesta y una acción de parte del Servicio de Impuestos Internos en esta materia, sobre todo, pensando en las familias de clase media y la urgencia con que requieren la respuesta del Estado”, aseguró la parlamentaria.



La legisladora lamentó que “una vez más se vea que se legisla, pero finalmente son tantas las trabas que se ponen, que al final del día los beneficios no llegan”.



Por esta razón, sostuvo que es fundamental que el director nacional del Servicio de Impuestos Internos aclare porque la institución no ha podido cumplir con el anuncio hecho por el Ministro de Hacienda, quien aseguró que el trámite en la plataforma www.sii.cl sería muy sencillo y que bastaría sólo un clic para obtener el bono clase media si la persona cumplía con los requisitos.



Agregó que la prometida rapidez y sencillez en la obtención del beneficio no ha sido tal y que, por el contrario, el proceso ha estado lleno de contratiempos.



“Hemos acordado en la Comisión de Economía, a solicitud mía, invitar al director del Servicio de Impuestos Internos y oficiarlo también para conocer cuáles son las razones para la caída del sistema y el bloqueo para no poder hacer las solicitudes para acceder a los beneficios que el gobierno ha considerado y que hemos aprobado en el parlamento en ayuda de la clase media, como es el bono de 500 mil pesos y los prestamos”, explicó.



Finalmente, Ximena Rincón llamó al Gobierno a tomar las medidas para que los beneficios que anuncia llegan de manera rápida y efectiva a la población, lo que hasta el momento –lamentó- no ha ocurrido.