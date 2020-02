Crónica 23-02-2020

Senadora Rincón pide declarar zona de catástrofe por escasez hídrica

La necesidad de que el Gobierno declare sin más dilaciones zona de catástrofe en el Maule por escasez hídrica, planteó nuevamente la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, quien recordó que hace poco más de un mes realizó esta solicitud junto al alcalde de Rauco, Enrique Olivares; la consejera regional, Cristina Bravo, y los concejales de Curicó, Teno y Licantén, Sonia Maturana, Paulo Donoso y Víctor Saavedra, respectivamente.

“Necesitamos que el Gobierno declare zona de catástrofe por sequía a todo el Maule. La situación es dramática y lo dijimos hace más de un mes, pero aún el Gobierno no reacciona. Vemos por un lado como el incendio en el Radal avanza hacia el norte, con un claro riesgo para las personas del sector, lo que se vive en zonas como Nirivilo y Huerta de Maule en San Javier o en Vichuquén, es francamente dramático”, aseguró la parlamentaria.

Agregó que la declaración permitiría, por un lado, agilizar la entrega de recursos para enfrentar la devastación que provoca la sequía y, por otro, obtener más recursos, lo que a su juicio resulta claramente necesario.

“El Gobierno no puede decir que no tiene recursos. Hay normas que permiten utilizar el dos por ciento constitucional y una de ellas es la declaración de zona de catástrofe. Hay que decirlo, lo que se vive hoy en la región es una catástrofe con todas sus letras y al igual que el terremoto de 2010, el impacto económico y social es gigantesco. Hay que actuar sin más premura”, dijo la legisladora.

Ximena Rincón dijo que en sus conversaciones con vecinos y dirigentes del turismo local, recogió una serie de inquietudes, necesidades y urgencias, las que ya transmitió a los ministros de Economía y Agricultura. “Estamos además coordinando una reunión para la semana que viene, que nos permita plantear claramente cuáles son las necesidades que tienes a propósito de la dramática situación que están viviendo”, precisó la Senadora.

ATAQUES ALCALDESA

Ximena Rincón también pidió al Gobierno a que se enfoque en el control del incendio en la zona del Radal y no en criticar a una alcaldesa, Priscilla Castillo, quien “ha hecho lo que le exige su rol, que es estar con su gente y transmitir sus necesidades”. Esto, tras las declaraciones formuladas por el intendente (s), Felipe Donoso, en contra de la autoridad comunal, quien lamentó la tardanza con que se decretó la alerta roja ante esta catástrofe ambiental en la comuna.

“No necesitamos ataques contra Priscilla Castillo, necesitamos un combate efectivo contra el fuego. La alcaldesa de Molina ha hecho lo que le corresponde en su rol. Desde el minuto uno del incendio, suspendió sus vacaciones, se instaló a trabajar en terreno para apoyar a los vecinos y vecinas que estaban siendo afectados e hizo ver de todas las formas posibles, que eran necesarios todos los recursos para sofocar el incendio, incluyendo la declaración de alerta roja mucho antes de lo que se hizo. Claramente, el tiempo le está dando la razón”, concluyó la legisladora.