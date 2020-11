Crónica 17-11-2020

Senadora Rincón pide intervención de Ministra de Medio Ambiente por contaminación en río Loanco



- La desembocadura del cauce, a un costado del Faro Carranza, es una de zona de gran biodiversidad, hoy amenazada por relaves depositados por una empresa minera que opera en la zona.

Un llamado para que el Ministerio del Medio Ambiente responda de manera urgente a su rol en la protección y conservación de la diversidad biológica y conservación de los recursos naturales y adopte las medidas para resguardar la desembocadura del río Loanco, hoy amenazadas por relaves mineros, formuló la Senadora por el Maule y precandidata presidencial, Ximena Rincón.



Al respecto, la legisladora dijo que resulta preocupante la presencia de relaves cerca de la desembocadura del río Lonco, en el límite de las provincias de Talca y Cauquenes, pues constituyen un riesgo evidente para una de las zonas con mayor biodiversidad en la costa de la región del Maule.



“No son nuevas las amenazas para esta zonan en la que dimos hace años una lucha tremenda para evitar la instalación de iuna central termoeléctrica. Ahora son los relaves de una minera que funciona por ahí cerca y que constituye un riesgo grandísimo para el ecosistema, pues una posible crecida del río podría arrastrarlos y generar un daño enorme. Por ello, le solicitamos a la Ministra de Medio Ambiente que en el ejercicio de su cargo haga funcionar la la institucionalidad para proteger y conservar la diversidad biológica en la desembocadura del cauce que separa las comunas de Constitución y Chanco”, sostuvo la parlamentaria.



Añadió que en materia de protección medio ambiental el país presenta un déficit manifesto, lo que tiene consecuencias nefastas. “Falta fiscalización, faltan procesos rigurosos de autorización para garantizar actividades productivas respetuosas del medio ambiente y no destructoras de éste. Por ello, creo que es necesario que en este caso particular, y confío que así será, la Ministra del Medio Ambiente pueda trabajar para proteger un patrimonio no sólo de la región, sino que del país”, precisó la Senadora.



Cabe consignar que la desembocadura del río Loanco es un lugar no sólo de gran belleza paisajística, sino que también ecológica, ya que en su lecho habitan miles de aves, hoy en peligro por los efectos del material sedimentoso.