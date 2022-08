Crónica 07-08-2022

Senadora Rincón pide protección para mil 200 trabajadores de constructora en quiebra

Santa Fe, empresa que tenía a su cargo la mantención de caminos en las regiones del Maule, O´Higgins, Araucanía y Aysén, dejando a sus colaboradores en la más absoluta indefensión. “Le hemos pedido a los ministerios de Obras Públicas y Trabajo la adopción de medidas urgentes para resguardar los derechos vulnerados por los incumplimientos contractuales de la empresa y el no pago por subrogación debido y oportuno de la secretaría de Estado Mandante”, aseguró la legisladora



Protección para más de mil 200 trabajadores de la Constructora Santa Fe hoy en quiebra y con un proceso de liquidación en curso, solicitó la Senadora por el Maule, Ximena Rincón González, quien precisó que desde junio sus colaboradores no reciben sueldo nin pueden buscar trabajo por no tener su respectivo finiquito.

“Hemos oficiado a los ministerios de Obras Públicas (MOP) y del Trabajo información y adopción de medidas urgentes con el fin de resguardar los derechos fundamentales de los trabajadores de la empresa ingeniería y construcciones Santa Fe, vulnerados por los incumplimientos de la empresa y por el no pago por subrogación debido y oportuno por parte del MOP”, aseguró la legisladora.

La parlamentaria dijo que a enero de este año la compañía tenía 30 contratos celebrados con Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Vialidad, en las regiones de O´Higgins, Maule, Araucanía y Aysén. Añadió que el monto involucrado era de aproximadamente 174 mil millones de pesos.

Sin embargo, ya desde julio de 2021 la empresa evidenciaba problemas con el pagos de proveedores. “Ello trajo como consecuencia una desviación en las programaciones de obras mensuales, lo que finalmente repercutió en los estados de pagos presentados y terminó por dejar en situación de crisis a la empresa”, puntualizó la Senadora.

Ximena Rincón explicó que a partir del mes de agosto del 2021 la constructora comenzó a evidenciar problemas en el pago de las imposiciones de sus trabajadores, las que muchas veces fueron declaradas y no pagadas con el fin de hacer efectiva la cancelación de los estados de pago.

“Una vez cancelado los estados de pago, la empresa pagaba las imposiciones. Sin embargo, en enero del 2022, Santa Fe dejó de cancelar las imposiciones de sus trabajadores, inclusive las declaradas, lo cual trajo como consecuencia que no se podían hacer efectivo los estados de pago”, precisó la parlamentaria.

Por esta razón, la Senadora pidió que se precise el total de trabajadores afectados por imposiciones y/o remuneraciones impagas y el total de las sumas adeudadas por la empresa a los trabajadores que se desempeñaban en sus diferentes obras.

“Pero lo más importante es que el MOP aclare las razones por las cuáles no se procedió oportunamente al pago por subrogación y explicite los fondos con los que la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas cuenta para dar cumplimiento a estos compromisos, ya sea por estados de pago pendientes a la empresa o boletas de garantías, pues los trabajadores llevan meses sin recibir sueldo y la prioridad debe ser cancelar lo que en justicia ganaron”, dijo la legisladora.

Finalmente, Ximena Rincón dijo que dada la magnitud del problema es necesario que haya un trabajo conjunto entre el MOP y el Ministerio del Trabajo para entregar información y asesoramiento adecuado a los trabajadores afectados y constituir una mesa de trabajo conjunto con otras carteras como Desarrollo Social e incluso el liquidador nombrado en la causa.

“Debe transparentarse este proceso con el fin de consolidar la información de los afectados, informar oficialmente a los trabajadores de las decisiones que adopten los ministerios, el curso del proceso de liquidación y buscar una rápida solución a la grave situación de cese de pago , cesantía, falta de asistencia de todo tipo y de recursos financieros que les afectan”, concluyó.