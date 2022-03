Política 31-03-2022

Senadora Rincón pide rápida investigación y dura sanción para autores de incendio de escuela Gerónimo Lagos

Parlamentaria, quien se puso a disposición del municipio de San Javier para gestionar la reconstrucción del establecimiento que alberga a más de 600 estudiantes, dijo que los hechos de delictuales y de violencia deben tener condenas ejemplares. “Si no somos capaces de entender aquello ¿Qué mensaje estamos dando a la sociedad?, aseguró la legisladora.



Una investigación rápida que permita detener a los responsables y sancionarlos con la mayor pena posible por el robo e incendio de la Escuela Gerónimo Lagos Lisboa, solicitó la Senadora por el Maule, Ximena Rincón González, quien se puso a disposición del municipio en las gestiones tendientes a reconstruir el edificio que alberga a más de 600 estudiantes y que, producto del siniestro, registró pérdidas por más de tres mil 500 millones de pesos.



“Condeno lo sucedido en San Javier. Mi solidaridad con el alcalde y con la comunidad escolar. Pérdidas por tres mil 500 millones de pesos, 600 niños sin clases, por un robo y un incendio intencional que no tiene ninguna justificación. Esto no puede seguir sucediendo, las señales deben ser claras y los hechos delictivos y de violencia, deben tener sanción. Si no somos de entender aquello, ¿qué mensaje estamos dando a la sociedad? ¿Qué todo se permite? ¿Qué todo se puede hacer? Basta, basta, porque tenemos que cuidarnos entre todos”, aseguró la legisladora.



La legisladora sostuvo que es indispensable actuar con prontitud para que en el corto plazo los estudiante, profesores y asistentes de la educación de la Escuela Gerónimo Lagos puedan retomar sus clases en las mejores condiciones posibles, mientras se consiguen los recursos para su reconstrucción tras los severos daños provocados por el incendio.



“Vamos a apoyar al municipio, al alcalde, para que las clases se retomen cuanto antes, pero entendiendo que no puede ser a cualquier precio. Eso, mientras trabajamos para una solución definitiva, que esperamos esté pronto, porque lo que no puede ocurrir es que pase el tiempo y la situación de emergencia que se comienza a vivir, termine por normalizarse. Confío en que ello no ocurrirá”, concluyó la parlamentaria.