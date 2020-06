Política 05-06-2020

Senadora Rincón: “Pido, suplico, exijo, usen el verbo que quieran, pero decreten cuarentena en el Maule”



La necesidad de que se establezca cuarentena total en las 30 comunas de la región, manifestó la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, quien llamó al Gobierno a no esperar aumentos de contagios y muertes para adoptar esta medida, que es pedida prácticamente por todos los alcaldes de la zona.

Agregó que la situación es tremendamente compleja y que dado que el propio Ministro de Salud lo reconoció, la estrategia fracasó y es necesario asumir otro tipo de medidas.

“La estrategia del Gobierno fracasó y hay que cambiarla. Es irresponsable esperar más contagios y muertes para establecer medidas restrictivas severas. Los municipios ya no pueden sostener la realidad de sus comunas y llegó el momento de actuar. Pido, exijo, suplico, usemos el verbo que el Gobierno quiera, pero por favor decreten la cuarentena. Hay miles de vidas en peligro”, precisó la parlamentaria.

Ximena Rincón recalcó que junto con la cuarentena, el Gobierno debe revisar sus medidas de apoyo social y mejorarlas, pues en la Región Metropolitana quedó claro que con los bonos y las cajas, no alcanza para que una familia asuma medidas de encierro.

“Hemos visto lo que pasa en Santiago y hay que sacar lecciones. Hay que decretar cuarentena, pero hay que generar las condiciones económicas para que las familias las cumplan. Si no, la movilidad en las comunas va a continuar y con ello los contagios. Necesitamos que se entienda. Esto ya no es una discusión política, pues parlamentarios y alcaldes de todas las tendencias los están solicitando”, puntualizó.

Finalmente, la Senadora por el Maule dijo que el decreto de cuarentena debe ir aparejado de un esfuerzo mayor en materia de control de cumplimiento de la medida, ya que en el caso del toque de queda, no se vio una fiscalización que ayudara a cumplimiento”, concluyó.