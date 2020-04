Política 19-04-2020

Senadora Rincón por aumento de contagios y muertes en la región: “Son las consecuencias de no haber cerrado fronteras del Maule”



Parlamentaria dijo que miles de personas llegaron a la región, en su mayoría de Santiago, donde está más de la mitad de los contagiados. “Con siete alcaldes de la región, pedimos cerrar fronteras al menos durante el fin de semana largo, no se hizo y ahora lamentamos consecuencias”, aseguró

Como la consecuencia de no haber cerrado fronteras en el Maule y la Región Metropolitana durante el fin de semana largo recién pasado, calificó la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, el fuerte aumento de contagios y muertes por COVID 19 en la región.

Cabe señalar que la región lamentó las muertes de tres personas y 56 nuevos contagios en las últimas 24 horas, constituyéndose en la segunda del país con más casos reportados este viernes, después de la RM.

“Con siete alcaldes le pedimos al ministro del interior, antes de semana santa, que decretara cierre de fronteras en el Maule y la Región Metropolitana para evitar contagios en nuestra región, Hemos conocido las cifras de hoy y los resultados de no adoptar esta medida están a la vista: Lamentamos el aumento de muertes y contagios. No es lo que queríamos y le reiteramos al intendente que sea parte de esta solicitud al nivel central para que se cierren fronteras de nuestra región y la Metropolitana, pues llegan demasiadas personas durante los fines de semana y ponen en riesgo la salud de muchas personas, sobre todo las más vulnerables”, precisó la Senadora quien ya el 20 de marzo había publicado en su cuenta de twitter que debía cerrarse la frontera de la Región Metropolitana.

Añadió que, previo a Semana Santa, con los alcaldes de Rauco, Romeral, Curicó, Molina, San Rafael, Maule y San Clemente realizó la solicitud, a la que se respondió con barreras sanitarias y salvoconductos.

Para la Senadora, las medidas sanitarias adoptadas una vez más han mostrado no dar resultado, por lo que pidió avanzar en materias de orden público, como prohibir que personas de otras regiones lleguen al Maule.