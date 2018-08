Política 26-08-2018

Senadora Rincón por CASEN: “La clave de reducir la pobreza no está sólo en el crecimiento económico”

La Senadora por el Maule, Ximena Rincón; indicó que a la luz de los reusltados de la Encuesta CASEN, que muestra a la región como la tercera más pobre del país, se deben aunar esfuerzos y trabajar coordinadamente para buscar soluciones en el corto, mediano y largo plazo que permitan recuperar el dinamismo económico y devolver la tranquilidad a las familias que por estos días no lo están pasando bien ya que han perdido sus fuentes laborales.

La presidenta de la Comisión de Economía de la Cámara Alta, enfatizó que “la clave para reducir la pobreza no está sólo en el crecimiento económico. Esto es algo que tienen que entender nuestras autoridades nacionales y económicas: También se trata de reducir la desigualdad en todo el sentido de la palabra”.

La legisladora manifestó que el principal desafío pasa por “acabar con la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen; donde la igualdad de oportunidades asoma como eje central para el crecimiento con equidad”.

“Las cifras entregadas por CASEN inquietan en el país, pero en el Maule, alarman de sobremanera, ya que es una realidad que palpamos en el día a día, y más aún cuando vemos como se han cerrado empresas y no se observa en el horizonte un trabajo acotado que recoja la situación que se nos relata por los habitantes de las distintas provincias”, comentó la senadora.

La representante del Maule indicó además que cuando se habla de la pobreza multidimensional , se aborda “no sólo lo que compete al tema salarial, sino que también hablamos del agua, la luz y la educación, hablamos de igualdad de oportunidades; en la ruralidad enfocamos nuestra atención en el acceso a los caminos, del agua potable, entre otros tantos frentes”.

“Como este panorama lo sentimos día a día, entregué un Plan de Desarrollo Regional al Ministro de Economía; es una propuesta concreta que también espera una respuesta concreta, y que lamentablemente hasta ahora no ha tenido un pronunciamiento sólido por parte de la autoridad del ramo”, terminó señalando la Senadora Ximena Rincón.



En lo que se refiere a los trabajadores de Iansa que fueron cesados luego del cierre de la planta en Linares, la senadora comentó que “la autoridades económicas tiene que enfrenTar de manera clara cuáles son los planes y programas que va a emprender en la región para responder de forma clara a nuestros remolacheros; y eso lamentablemente no se ve hasta ahora”.

Para los próximos días, la legisladora espera concretar un encuentro con remolacheros a objeto de poder interiorizarse en terreno aún más del momento actual, luego que se hiciera una serie de ofrecimientos y llevar sus inquietudes al nivel central para agilizar soluciones en el corto plazo.