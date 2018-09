Política 07-09-2018

Senadora Rincón por ley de identidad de género: “ganamos una batalla pero seguiré luchando por los menores de 14 años”

Los adultos y los adolescentes entre 14 y 18 años podrán optar al cambio de sexo registral, luego que el Senado despachara el informe de la Comisión Mixta sobre identidad de género.

En tanto, el procedimiento para los menores de 14 años no fue incluido en la iniciativa legal, algo que fue duramente cuestionado por la Senadora por el Maule Ximena Rincón, quien indicó que “he asumido un compromiso y por ellos seguiré luchando en todas las instancias posibles”.

La parlamentaria sorprendió en la Sala durante su intervención en la discusión, al incluir audios de niños que pedían a los legisladores que aprobaran esta iniciativa legal.

“Esta es una discusión que respeta a niños, niñas y adolescentes en su calidad de sujetos de derechos. Estamos discutiendo el derecho a la identidad de género, es decir, cambio de nombre y sexo en la partida de nacimiento. Es falso que se esté aprobando un derecho a hacer operaciones quirúrgicas a los niños para cambiarles el sexo, eso no es correcto”, comentó la Senadora Rincón.

En su segunda jornada de debate, la Sala del Senado, votó por separado: las normas relativas al cambio de sexo registral de los adultos mayores de 18 años y de los adolescentes entre 14 y 18 años y, en otro sufragio, el procedimiento para menores de 14 años.

La primera votación se zanjó por 26 votos a favor y 14 en contra, aprobando la fórmula que incluye a menores entre 14 y 18 años. En tanto, la segunda votación sobre la propuesta de la Comisión Mixta no alcanzó el quórum necesario por lo que el procedimiento para menores de 14 años no fue incluido en la ley.