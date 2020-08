Política 01-08-2020

Senadora Rincón propone ley corta para mejorar pensiones en el más breve plazo

Junto a colegas de diversas tendencias políticas, la legisladora trabaja una propuesta que permita elevar considerablemente montos que reciben los jubilados.

La necesidad urgente de mejorar las pensiones en el presente inmediato y no en el corto, mediano un largo plazo, manifestó la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, quien lidera un grupo de diversos parlamentarios que preparan un proyecto de ley que establece una serie de modificaciones a la forma en que las AFP calculan el monto de las pensiones con retiro programado y que, de ser aprobado, tendría efecto inmediato en los montos que reciben los jubilados.

“El análisis que realizan nuestros expertos, como el matemático Patricio Basso, indican que si nuestro proyecto es aprobado tendremos la posibilidad de recalcular las pensiones al alza, en un porcentaje que va entre el 20 y 80 por ciento. Un solo dato, la reciente alza de la Tasa de Interés Técnico del Retiro Programado, permitirá mejorar las pensiones en al menos un 20 por ciento, lo que demuestra que es posible mejorar ahora: sólo se requiere voluntad”, dijo la parlamentaria.

Agregó que las malas pensiones terminan dejando en la pobreza a miles de familias de clase media, que después de años de trabajo, deben subsistir con pensiones que no alcanza al 40 por ciento de lo que recibían en su vida laboral.

“Nuestros pensionados no reciben bonos para enfrentar la pandemia y si bien pueden sacar el diez por ciento, el monto es mínimo. No podemos esperar más para ayudarlos de verdad y de manera permanente, mejorando sus pensiones ahora”, aseguró la legisladora, quien pidió discutir este tema sin dogmas ni prejuicios, tal como se hizo con el retiro de fondos, donde primó tanto el sentido común como el de urgencia.

PROPUESTA

En conjunto con Senadores como Francisco Chahuán, Keneth Pugh, Alfonso de Urresti y David Sandoval, Ximena Rincón propone una serie de medidas para elevar las pensiones. La primera es revisar la aplicación del factor de ajuste que disminuye el saldo de capital respecto del que se recalcula anualmente la pensión

También propone cambiar la forma de uso de la Tasa de Interés Tecnico del Retiro Programa (TITRT), que subestima la rentabilidad en el corto plazo de los fondos de pensiones, mientras que respecto a las tablas de mortalidad plantea eliminar, ya que su extensión anual afecta negativamente el monto a recibir por los jubilados.

Ximena Rincón y los senadores que la acompañan en este proyecto de ley proponen revisar las pensiones de sobrevivencia, que disminuyen las que en en vida reciben los pensionados, así como eliminar o al menos rebajar las comisiones de intermediación

“Hemos conversado con diversos ministros, para visualizar la posibilidad de que este proyecto cuente con el patrocinio del Ejecutivo, lo que facilitaría su tramitación, ya que es una materia de su exclusiva iniciativa. Esperamos que así ocurra, pues de materializarse la iniciativa, se observaría una mejora inmediata en las pensiones vía retiro programado”, concluyó la legisladora por el Maule.