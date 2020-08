Política 13-08-2020

Senadora Rincón propone postergar para marzo puesta en marcha de boleta electrónica



Un llamado al gobierno para que postergue para marzo de 2021 la obligación de emitir boleta electrónica, formuló la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, quien señaló que el escenario de pandemia, con nulas o bajas ventas, no es propicio para que más de un millón de micro y pequeñas empresas se incorporen a este mecanismo.

La legisladora, explicó que la Ley 21.210 establece la obligatoriedad de emisión de boletas electrónicas, la que comienza ahora en septiembre para quienes ya emiten factura electrónica y seis meses después para los que aún no cuentan con este mecanismo.

“Cuando se estableció este cronograma, la realidad era absolutamente distinta. Hoy las preocupaciones de miles de micro y pequeños empresarios no están en emitir boletas electrónicas, sino que en salvar sus negocios. Por eso, porque este proceso conlleva inversiones y tensiones, creemos que es absolutamente imprescindible que se suspenda su implementación y así lo acordamos en la comisión de Economía”, aseguró la parlamentaria.

Agregó que seguir adelante con este proceso que comienza en septiembre es poner un nuevo problema a pequeños empresarios que tienen sus negocios cerrados y sin ingresos, ya que el proceso también conlleva inversiones que si bien no son altas, en el contexto actual no todos cuentan con los recursos para materializarlas.

Para la legisladora, la digitalización que lleva adelante el Servicio de Impuestos Internos es una necesidad país que debe materializarse, pero en momentos de normalidad y no cuando a muchos les cuesta contar incluso con los recursos para pagar el servicio de internet.

Cabe señalar que la digitalización en la emisión de boleta busca modernizar la relación entre el Servicio de Impuestos Internos y los contribuyentes, además de mejorar la fiscalización del pago del IVA.