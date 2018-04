Política 14-04-2018

Senadora Rincón solicitó al gobierno medidas urgentes para crear un plan nacional de familias de acogida

La Senadora Ximena Rincón, integrante de la Comisión de Infancia del Senado, realizó esta tarde un llamado al Presidente de la República y la Primera Dama, para que a través de la Fundación de la Familia que tomen las medidas necesarias para crear un Plan Nacional de Familias de Acogida.

La Senadora, tras reunirse con la Directora Nacional del SENAME, Susana Tonda, señaló que: “lo que debiéramos teneres a los niños con sus familias, si no es posible aquello con familias extendidas, luego en tercer lugar con familias de acogida y en última instancia tener a los niños en residencias familiares¨.

La ex Ministra se reunió hoy con la Directora Nacional del Sename, para solicitarle que se deje sin efecto el memorándum N° 599 que priva de representación jurídica a las familias de los niños fallecidos en el SENAME; se reinstale la Unidad del Comisionado de la Infancia en la Dirección Nacional como órgano rector de la defensa de los niños en esta institución; retorne los Programas de Representación Jurídica a la dirección técnica y coordinación del Comisionado; a la vez que informe en detalle las medidas implementadas en favor de los niños del Cread de Playa Ancha de Valparaíso, solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Tras el encuentro, Rincón destacó que asistió al encuentro “en ánimo de contribuir a relevar a los niños, no solo en el discurso también en la acción”, y que “producto de las conversaciones que hemos tenido con todos los actores, y mi visita ayer al Cread de Playa Ancha, he señalado que empujaremos desde el Senado para que pasen a ser prioridad los niños en situación de vulnerabilidad, tanto de salud, como del Senda, de educación, de vivienda, ellos requieren prioridad”.

La Senadora por el Maule aseguró que Susana Tonda se comprometió a revisar las situaciones planteadas y las medidas que tomará como servicio. Agregó que: “También hemos hablado de la situación del Cread de Playa Ancha porque el gobierno no ha respondido en el plazo correspondiente y ha pedido prorroga.