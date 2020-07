Política 05-07-2020

Senadora Rincón valora acuerdo por postnatal y llama a seguir apoyando a la clase media



Como la demostración de que es posible y necesario sacarse los dogmas para enfrentar una situación extraordinaria y compleja como la pandemia, calificó la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, el acuerdo alcanzado entre Oficialismo y Oposición en el Congreso y que recoge su planteamiento de garantizar que una vez terminado el postnatal, las mamás puedan quedarse con sus hijos hasta que acabe la pandemia.

Agregó que si bien es una excelente noticia, sobre todo para la clase media, a la que –dijo- aún le falta ayuda de parte del Gobierno, por lo que llamó a alcanzar los mismos acuerdos en materias como promulgación de ley que impide cortes de servicios básicos y retiro de fondos previsionales, ambas iniciativas con vigencia durante la pandemia.

“Estamos contentos, pues en el acuerdo se recoge nuestra propuesta de garantizar que mamás a las que se les acaba post natal, puedan seguir durante la pandemia con sus hijos. Es una muy buena noticia, pero no se entiende la dilación del Gobierno que hasta cuestionó la admisibilidad del proyecto para finalmente aceptarlo. Se perdió tiempo importante y ahora hay que enfocarse en dos temas que son relevantes para siete millones de chilenos que no reciben beneficios como el retiro de fondos previsionales con bono de reconocimiento y la promulgación por parte del Gobierno de proyecto de ley que impide corte de servicios básicos en pandemia”, puntualizó la parlamentaria.

Ximena Rincón dijo que es fundamental crear condiciones de apoyo social y económico para que las medidas sanitarias de confinamiento tengan efecto y la gente pueda quedarse en sus casas con cierto margen de tranquilidad. “Hasta ahora el Gobierno ha centrado su apoyo en los grupos más vulnerados, lo que se agradece, pero no ha sido igual de rápido en apoyos eficaces a la clase media”.

“Por eso, presentamos nuestra propuesta con tres medidas claves. Una está avanzando con el acuerdo para que madres tengan posibilidad de quedarse con sus hijos cuando acabe la pandemia. Y así como en este tema hubo voluntad de acuerdo también es necesario dejar los dogmas y mover la aguja con medidas que lleguen a todos los que no reciben nada como el retiro de fondos de AFP, que es un medida con amplio respaldo popular”, planteó la legisladora.