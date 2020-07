Política 21-07-2020

Senadora Rincón valora alza en TITRP que permitirá aumento en recálculo de pensiones



Recordó que desde hace tiempo viene planteando que pensiones pueden mejorarse con medidas administrativas, como elevar la Tasa de Interés Técnica del Retiro Programado.

Como una medida positiva para miles de pensionados, que podrán recalcular al alza sus pensiones en un rango que oscila entre un 20 y 30 por ciento, calificó la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, el alza en la Tasa de Interés Técnico del Retiro Programado (TITRP) que informó la Superintendencia de Pensiones (SP) y que regirá hasta el 30 de septiembre próximo.

La parlamentaria explicó que esta medida de la SP beneficia a las personas con pensiones por retiro programado y renta temporal a las que les corresponde recálculo del monto de sus pensiones.

“Hace años que sostengo que las pensiones pueden mejorarse con medidas administrativas, como elevar Tasa de Interés Técnica del Retiro Programado. Se lo pedí varias veces al Presidente y se me trató de ignorante, que hacerlo era imposible. Pues bien. Se podía, se hizo y al subir desde un 3,5 a un 4,32% permitirá mejorar las pensiones hasta en un 30%”, aseguró la legisladora, quien destacó que aún es posible avanzar en otras medidas para mejorar los montos que reciben los pensionados chilenos, sobre todo ahora que se vive una situación angustiante por la pandemia.

Al respecto, la Ximena Rincón sostuvo que al menos 2,6 millones de personas pueden ver incrementadas sus pensiones si se revisan y mejoran aspectos como Tablas de mortalidad y seguro a la cuarta edad, separación del patrimonio de los fondos y el patrimonio de las AFP, eliminar comisiones fantasmas, revisar donde han invertido las AFP los fondos de los trabajadores y que las administradoras asuman responsabilidad ante las pérdidas.

“La mayoría de estos planteamientos no requieren modificaciones legales. Basta que el Gobierno tenga la voluntad de implementarlas. Esta alza en la TITRP demuestra que es posible, que se pueden hacer ajustes para que las pensiones mejoren ahora y no en 20 años más. Pero necesitamos que haya voluntad para avanzar, pues la coyuntura es dramática”, concluyó la senadora.