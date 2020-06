Política 11-06-2020

Senadora Rincón valora avance de iniciativa que prohíbe corte de servicios básicos en pandemia



“Lo importante es que estos proyectos, que se presentaron en marzo, terminen su tramitación lo antes posible”, dijo la parlamentaria



Cada vez más cerca de transformarse en ley está la iniciativa impulsada por la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, que impide el corte de servicios básicos mientras dure la emergencia por la pandemia de COVID 19. Esto, tras el acuerdo alcanzado en comisión mixta con los diputados Joanna Pérez y Jaime Naranjo, en el que se rescatan los aspectos más importantes de los proyectos presentados en ambas cámaras.

“Estamos satisfechos, porque logramos juntos a los diputados Pérez y Naranjo un acuerdo que piensa en la gente que hoy está angustiada, porque no cuenta con recursos para pagar servicios básicos como electricidad, agua, gas, internet, telefonía fija y móvil. Nos hubiese gustado un compromiso mayor del Gobierno, pero esperamos que aquellos puntos que quedaron fuera en esta ocasión sean abordados en un trabajo de una comisión amplia”, dijo la parlamentaria.

Agregó que se legisló no sólo para evitar cortes, sino que también para que las deudas por no pago no se cobren con intereses y multas, por lo que el cobro se hará prorrateado 90 días después de publicada la ley.

“Este es un aporte desde lo legislativo, pero desde el punto de vista económico requiere un pronunciamiento del Gobierno. Los anuncios del Ministro Briones quedan cortos para la magnitud de la pandemia, por lo que necesitamos un esfuerzo mayor para que las familias efectivamente puedan quedarse en casa y así superar esta situación de catástrofe”, precisó la legisladora, quien aseguró que el Congreso ha tenido que actuar en estas materias sensibles y urgentes debido al silencio del Gobierno



ASPECTOS RELEVANTES

El proyecto refundido y aprobado en la Comisión Mixta, prohíbe por tres meses el corte por de servicios básicos a empresas de agua, luz, gas en red a usuarios residenciales y una serie de otros recintos que no pueden quedar sin servicios como hospitales, hogares de menores y adultos mayores, ONG, bomberos, microempresas y cárceles, entre otros.

La normativa establece una excepción para las empresas sanitarias y cooperativas de menor tamaño para, de este modo, no provocar su quiebra

Las deudas se podrán pagar hasta en 12 cuotas sin intereses ni multas. Podrá solicitar acogerse toda persona que acredite estar imposibilitada de pagar, trabajadores independientes o informales, personas del 60% de vulnerabilidad del Registro Social de Hogares, adultos mayores, personas que estén recibiendo seguro de cesantía y haberse acogido a suspensión o reducción de jornada laboral.