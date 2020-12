Política 13-12-2020

Senadora Rincón valora avance de proyecto para postergar cuotas de créditos hipotecarios



Sostuvo que 11 millones de chilenos están agobiados por las deudas. “Es importante que esta iniciativa haya quedado a un paso de ser ley y que se haya acogido nuestra propuesta, pero le pedimos al Gobierno que agilice las medidas para evitar un marzo crítico”, aseguró las parlamentaria

Como una luz de esperanza para más de once millones de chilenos agobiados por las deudas, calificó el avance del proyecto de ley que permite postergar el pago de cuotas de créditos hipotecarios, calificó la Senadora y precandidata presidencial por el Maule, Ximena Rincón, el avance a tercer trámite del proyecto que permit4e postergar cuotas de créditos hipotecarios.

“La mayor parte de los ingresos de las familias van a pagar deudas, más aún en situación de pandemia. Tenemos más de 11 millones de deudores en Chile y muchos de ellos usarán su retiro del 10% para pagar deudas. Valoramos que el Gobierno haya acogido nuestra propuesta, pero le pedimos que agilice las medidas para evitar un marzo crítico, pues sobre muchas hogares está el riesgo de remate”, puntualizó la legisladora.

Añadió que desde el hecho que miles de familias se ven imposibilitadas de cancelar a tiempo sus dividendos, la norma permitirá simplificar estos pagos aplazándolos y abaratando los costos asociados.

La Senadora explicó que en su tercer trámite la Cámara Baja deberá revisar los cambios que realizaron los senadores al proyecto que permite la postergación de cuotas de créditos hipotecarios y crea una garantía estatal para caucionar el pago de las cuotas postergadas. Esto luego que la Sala aprobara en general y particular la propuesta por unanimidad.

Agregó que la norma pretende aliviar la carga financiera de un gran número de familias que se ven imposibilitadas de pagar los dividendos de sus viviendas a través de un mecanismo simplificado que permite que los dividendos que se acojan a esta ley sean pagados al final del crédito hipotecario, o bien repartiendo su valor en el plazo pendiente del mismo, según se acuerde el deudor con la respectiva entidad financiera.

“Este beneficio será otorgado por las instituciones bancarias o financieras las personas que lo soliciten y que tengan vigente una deuda hipotecaria, con el exclusivo objeto de pagar determinadas cuotas de dicho crédito, incluyendo los intereses, amortizaciones y seguros u otros gastos asociados al mismo, que correspondan ser pagados por el deudor al acreedor”, explicó la legisladora.

Ximena Rincón planteó que la postergación deberá efectuarse por escritura pública; estará exenta del pago de impuesto de timbres y estampillas; y no podrán tener una tasa de interés superior al crédito cuyas cuotas se postergan.

Finalmente, la legisladora explicó que la suspensión en el pago de cuotas regirá sólo para aquellos créditos hipotecarios destinados a financiar la adquisición de inmuebles cuyo avalúo comercial, en el momento de la suscripción del contrato, no supere las 10 mil unidades de fomento.