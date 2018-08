Política 21-08-2018

Senadora Rincón valoró aprobación de proyecto para incentivar donación de órganos

Con el voto a favor de la senadora Ximena Rincón se aprobó en general el proyecto que modifica la ley N° 19451 con el objeto de incentivar la donación de órganos.



En esa línea, la parlamentaria DC destacó la importancia de la publicidad y la visibilidad del tema.



Asimismo, Ximena Rincón detalló que los proyectos refundidos proponen, entre otros temas que: “dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de esta ley las personas que hubiesen manifestado su voluntad de no ser donantes conforme a las normas establecidas en la Ley N° 20.413 deberán ratificar dicha manifestación mediante declaración prestada ante notario público, la que se incorporará al margen de la inscripción anterior en el Registro Nacional de No Donantes”. Ahora, “si al término de dicho período no se hubiese hecho la ratificación, se entenderá que la persona es donante”.



También, la representante del Maule comentó que son 4 millones de chilenos los que de acuerdo a normativa, establecieron su voluntad de no donante, al momento de renovar la licencia de conducir o al sacar la cédula de identidad, o ante notario.



Por último, la legisladora puntualizó que hoy se vive la peor crisis de donaciones de los últimos años, por lo mismo, hay que pasar 7 donantes por cada millones de habitantes a 20 donantes por cada millón.