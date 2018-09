Política 20-09-2018

Senadora Rincón valoró despacho de "Ley Corta" y proyecto que termina con pesca de arrastre de jibia



La Comisión de Pesca del Senado, que integra la parlamentaria por el Maule, Ximena Rincón, despachó dos proyectos de ley que se venían tramitando en la Cámara Alta.

En este caso, se trata de la denominada “Ley Corta” que termina con la entrega a perpetuidad de concesiones marítimas.

La otra iniciativa aprobada por la comisión establece el fin de la pesca de arrastre de jibia.

Las aprobaciones llegaron luego de varios años de discusión, donde parlamentarios realizaron mociones en relación al derecho de propiedad de recursos marítimos.

“Aprobamos en particular y en general el Proyecto de Ley que había sido aprobado en la Cámara de Diputados lo que se conoce como la Ley de la Jibia que es la que prohibe la pesca de arrastre y de cerco en la captura de la jibia, vale decir la única posibilidad de capturar la jibia es con la potera, o arte de mano y ahora tiene que ser votado en la sala del Senado y espero que sea aprobado próximamente, a la vuelta de la semana del 18 de septiembre”, dijo la parlamentaria.

La Senadora Rincón, acotó que “además hemos votado en la comisión lo que hemos conocido como ley Corta de Pesca, que comprende diversos temas. No solamente la Ley Corta sino que también que tiene que ver con propiedad de recursos, con pesca de arrastre, con fraccionamiento, licencias de pesca, consumo humano, transferenia de cuotas y el tema de la plataforma social, entre otros contenidos. Es una agenda bien amplia: las cinco millas de territorio nacional, planes de manejo, además de las mociones parlamentarios de los Senadores Quinteros, Muñoz, el Senador Ossandón, se acordó desarchivar un proyecto de ley de esta Senadora, para que se integre a esta denominada Ley Corta”.

La legisladora por el Maule inidicó finalmente que “estuve conversando con nuestros pescadores a la salida de la comisión y obviamente es un tema que a ellos les preocupa de sobremanera y he estado en varias reuniones en distintas zonas de la región, en Duao, Constitución, Curanipe y Pelluhue y este es un tema obviamente recurrente en el Maule”.

El próximo paso será ahora que ambas iniciativas sean revisadas y aprobadas en la Cámara Alta, lo que se espera ocurra cuando se retomen las sesiones legislativas.