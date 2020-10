Política 02-10-2020

Senadora Rincón y alcalde de San Clemente gestionan recursos extra para el municipio



Se reunieron con Ministro del Interior para manifestar necesidad de nuevos aportes presupuestarios para enfrentar la pandemia. “San Clemente ha visto disminuir su presupuesto en más de dos mil millones de pesos, producto de la merma en el Fondo Común Municipal y a eso, debe agregarse la entrada en vigencia de leyes que irrogan gasto y que vienen sin financiamiento”, precisaron ambas autoridades



La necesidad de que el municipio de San Clemente reciba una inyección de recursos para enfrentar el aumento de gastos producto de la pandemia y la disminución de cerca de dos mil millones de pesos en el presupuesto, producto de una merma en el Fondo Comun Municipal, plantearon al Ministro del Interior la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, y el alcalde de la comuna, Juan Rojas.

Ambos personeros se reunieron con el el ministro, Víctor Pérez, para hacer ver la difícil situación financiera que atraviesa no sólo el municipio sanclementino, sino que la mayoría de los gobiernos comunales en Chile.

Por esta razón dijeron que se hace urgente una inyección de recursos, que permita al municipio atender las demandas de sus vecinos y vecinas, las que han aumentado producto de la pandemia.

“San Clemente ha visto disminuir su presupuesto en más de dos mil millones de pesos, producto de la merma en el Fondo Común Municipal y a eso, debe agregarse la entrada en vigencia de leyes que irrogan gasto y que vienen sin financiamiento, por lo que el municipio debe asumir con recursos propios. Entonces, si no se entregan más recursos, en el futuro cercano habrá serios problemas para atender las demandas ciudadanas, que obviamente aumentan en esta época”, precisaron ambas autoridades.

Para la Senadora por el Maule, el problema de San Clemente es uno que se repite en una inmensa mayoría de los municipios de la región, por lo que demandó del Gobierno un esfuerzo para dotar de más recursos a los gobiernos comunales

“Cuando una persona necesita ayuda, no va ni a la intendencia ni a una gobernación, va al municipio, que es la puerta de entrada de los vecinos y vecinas a los beneficios estatales. Y en situación de catástrofe, las demandas aumentan y así se lo hicimos ver al Ministro del Interior. Esperamos de verdad que el Gobierno pueda hacer un esfuerzo”, dijo la parlamentaria.

A su vez, el alcalde de San Clemente, Juan Rojas, recalcó que cada vez se hace más difícil responder bien y a tiempo a los pedidos de los habitnates de la comuna, por lo que espera que el ministro pueda ayudar en materia presupuestaria.

Asimismo, sostuvo que aprovechó de reiterar la necesidad de que en la comuna haya un cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI).

“El Ministro del Interior es el encargado de la seguridad pública en Chile y en San Clemente tenemos desafíos importantes en esta materia. Por eso, llevamos años pidiendo un cuartel de la PDI y esperamos, ahora sí, ser escuchados”, concluyó