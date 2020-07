Crónica 09-07-2020

Senadora Rincón y alcalde de San Clemente piden cuarentena comunal a Ministro de Salud

- Autoridades aseguraron que la situación es crítica en esta ciudad de casi 42 mil habitantes, por lo que demandaron definiciones de la autoridad sanitaria.



La necesidad de decretar cuarentena en San Clemente dada la alta tasa de incidencia de COVID 19 y la baja reducción de movilidad, sobre todo en el radio urbano, manifestaron la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, y el alcalde de esta comuna, Juan Rojas, quienes oficiaron al Ministro de Salud para que adopte esta medida con la mayor premura posible.

“La situación es realmente crítica, por lo que hace tiempo que se viene solicitando una cuarentena para esta ciudad de casi 42 mil habitantes. Hasta la fecha no hemos tenido respuesta del Ministerio de Salud, pero ya no puede dilatarse más esta medida. Hay 348 casos confirmados, la tasa de incidencia es de 316 muy por sobre el promedio nacional que es de 180 y la movilidad se ha reducido sólo en un 11 por ciento. Con estos datos sobre la mesa es que le pedimos al Ministro de Salud que decrete cuarentena para San Clemente”, aseguraron las autoridades.

Para la legisladora, los datos que ya maneja la autoridad sanitaria no hacen más que confirmar la necesidad de cuarentena en San Clemente. “Lo hemos pedido no una, sino que varias veces. San Clemente, al igual que varias comunas de la región, necesita de cuarentena para intentar cortar la cadena de contagio. Esperamos que ahora si el Ministerio de Salud, el Ministro de Salud, escuche y entienda que esta comuna y sus habitantes tienen el mismo derecho a la protección que el de otras que aún con indicadores mejores ya están en cuarentena en otras regiones de Chile”, aseguró.

El alcalde de San Clemente, Juan Rojas, dijo que su comuna es la cuarta con mayor número de contagiados, superando a varias que tienen incluso mayor cantidad de habitantes, lo que habla de la situación que está viviendo y complicando a los vecinos.

"En marzo fui a Santiago a pedir cuarentena y se dijo que hice el ridículo. Si así se hubiese hecho, estaríamos enfrentando otra realidad. Ahora, con tantos contagios la Seremi de Salud está más llana a nuestra petición, lo que valoro, aunque sea tarde", concluyó.