Política 17-03-2021

Senadora Rincón y comienzo del 5G en RM: “Es en regiones donde la conectividad es un problema”



Parlamentaria dijo que vastos sectores rurales no cuentan con servicios elementales de tecnologías de la información, por lo que solicitó priorizar a sectores más aislados y así evitar que se acentúe la brecha digital.



Un llamado al Gobierno para que se preocupe de la conectividad de todo el país, especialmente de sectores rurales, formuló la candidata presidencial de la Democracia Cristiana, DC, Ximena Rincón, quien lamentó que el proceso de instalación del 5G parta fundamentalmente en la Región Metropolitana y no en zonas donde ni siquiera funciona el 3G.

Para ello, la también Senadora por el Maule dijo que se hace necesario un gran Acuerdo Nacional para la conectividad a internet de las familias, hogares, micro y pequeñas empresas.

“En pandemia miles de niños, niñas y adolescentes de regiones, tuvieron problemas de conexión a sus clases por falta de cobertura, incluso 3G. No queremos ver más estudiantes en los techos para conectarse y nos preocupa que licitación de 5G replique y amplifique esta desigualdad, ya que parte en la región Metropolitana y deja igual a regiones que tienen serios problemas de conectividad. Llamo a la Subsecretaría de Telecomunicaciones a rectificar y priorizar regiones sin conectividad”, precisó la carta DC a La Moneda

Ximena Rincón recordó que ve con preocupación los pasos que el gobierno ha dado en esta materia, como el veto al Plan Solidario a Estudiantes que precedió al anuncio de implementación del 5G y que significó no entregar ayuda a muchos jóvenes con serios problemas para acceder a clases virtuales.

“Cuando se anunció la licitación del 5G, solicitamos que se comenzara en regiones y más específicamente en zonas rurales, además de implementar un Plan Universal de Conectividad Digital, que ayude a estrechar la brecha que deja a millones de chilenos sin clases virtuales ni posibilidades de teletrabajo, entre otras actividades cotidianas. Así lo planteamos en su momento con los senadores Girardi, Pugh y Chahuán, con quienes presentamos el proyecto de ley que establece el Plan Universal de Conectividad Digital y Sanitario, que esperamos sea patrocinado por el Gobierno”, dijo la legisladora.

Agregó que existe el antecedente de implementación del 4G, en el primer gobierno del Presidente Piñera, cuando se aseguró que en 2014 la tecnología estaría disponible en todo Chile, dejando para el final a las zonas rurales.

“Y hoy, a seis años de esa promesa, muchos sectores del campo chileno no cuentan con 4G y aún así el Gobierno decide poner en marcha el 5G en la Región Metropolitana. Claramente, el riesgo de ampliar la brecha digital existe”, sostuvo la parlamentaria

Por esta razón, Ximena Rincón insistió en que el Gobierno debe mirar lo que hicieron otros países en el mundo, como España, donde los planes piloto, primero, y implementación del 5G, después, comenzaron en áreas rurales y de difícil acceso.

Finalmente, la Senadora por el Maule planteó que la falta de conectividad digital en sectores rurales del país, en especial en el Maule, no puede taparse con la implementación del 5G y que, por el contrario, se debe usar el mismo respaldo político para que los habitantes del campo chileno, tengan las mismas posibilidades de acceder a clases virtuales o a teletrabajo, que un vecino o vecina de Las Condes.