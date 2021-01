Política 29-01-2021

Senadora Rincón y concejal Viedma por Graves irregularidades en Ley SEP “Deben pagar los responsables, no los niños y niñas de Pencahue”





Un llamado a que se sancione con todo el rigor de la ley a los responsables de las graves irregularidades ocurridas en Pencahue con recursos provenientes de la Ley de Subvención Escolar Preferencial, SEP, formularon la Senadora y candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, y el concejal de esta comuna, Marcelo Viedma.

Cabe señalar que la Contraloría General de la República estableció diversas irregularidades que en su momento llevaron al Ministerio de Educación a suspender la entrega de 300 millones de pesos para los estudiantes más vulnerables de esta comuna. Dicha investigación arrojó que hay más de dos mil millones usados indebidamente en la administración municipal y los servicios traspasados de Salud y Educación.

“Llegó la hora de que paguen los responsables, los verdaderos responsables de estas irregularidades que la Contraloría General de la República considera graves. De momento, los únicos que han pagado esta gestión deplorable son los niños y niñas de la comuna, que en 2019 no pudieron recibir los beneficios de la subvención SEP, debido a que el Ministerio de Educación no traspasó cerca de 300 millones de pesos. Llegó la hora de que paguen los verdaderos resposables y no los y las estudiantes de la comuna”, precisó la legisladora.

En este sentido, Ximena Rincón dijo que con las conclusiones de Contraloría, pedirá al Ministerio de Educación que disponga nuevamente la entrega de recursos de la Ley SEP, sujeta a todas las medidas de control posibles, dada la evidente mala gestión del municipio.

“Insistimos en un concepto clave. Los niños y niñas no pueden pagar la mala administración municipal y eso se lo haremos ver al Ministro de Educación”, insistió la carta presidencial demócrata cristiana.

Marcelo Viedma, en tanto, dijo que si bien el informe de Contraloría demoró más de dos años en materializarse, es claro en establecer que existen irregularidades sistemáticas en la administración financiera del municipio de Pencahue.

“Hubo un uso indebido de recursos, que afectó nuestros niños más vulnerables y recién ahora sabemos quienes son los responsables, que estuvieron todo este tiempo como si no nada hubiera pasado: están instalados en sus cargos percibiendo sus rentas y los más afectados, los y las estudiantes, pagaron por ellos. Es inaceptable”, dijo el concejal y candidato a alcalde Pencahue.

Agregó que lo ocurrido en la comuna amerita una acusación por notable abandono de deberes, la que espera interponer en el cortísimo plazo junto a los concejales.