Política 17-05-2020

Senadora Rincón y Consejera Bravo denuncian sesgo político y gestión deficiente en convenio MOP-Gore





Lamentaron firma del acuerdo sin que antes se respondiera oficio en que se solicitaba transparentar montos disponibles para 2020 y 2021 ni se explicara instrumento de priorización, tal como lo establece Contraloría.



“Según el portal Chileindica, no hay recursos suficientes para financiar proyecto alguno.

Lamentablemente este convenio tiene irresponsabilidades financieras y políticas”, aseveró

Indignadas, preocupadas y tristes. Así dijeron sentirse la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, y la consejera regional por la provincia de Curicó, Cristina Bravo, ante lo que calificaron como utilización política e irresponsabilidad financiera en el convenio MOP-Gore Maule V, que permitirá asfaltar 731,38 kilómetros de caminos básicos de la región del Maule en un periodo de seis años.

Las críticas de ambas autoridades se centran en el hecho que, de acuerdo a la plataforma Chile Indica, donde se reportan actividades, plazos y metas de la inversión pública, no hay recursos suficientes para financiar los proyectos comprometidos por el Ministerio de Obras Públicas para el periodo 2020-2021, por lo que en la práctica el convenio comenzará a operar recién en 2022

“Se solicitó vía oficio la información de disponibilidad presupuestaria para este año y el próximo, pero no hubo contestación”, afirmaron

A su vez, la Senadora Rincón lamentó el sesgo político con que se elaboró este convenio, que deja a las comunas oficialistas con el 80 por ciento de los kilómetros a asfaltar, lo que no se compara con los convenios anteriores. Añadió que tal como está el convenio MOP-Gore Maule contraviene normas básicas sobre equidad y buen uso de los recursos públicos, sobre todo ahora que se vienen campañas electorales.

“Cuando uno ve que se gobierna sólo para algunos, cuando se firma un convenio que en la práctica comenzará a operar sólo en 2022, no puedo sentirme si no indignada, preocupada y triste en especial en los momentos que estamos viviendo como país. No estoy en contra de los convenios, al contrario me parece una excelente herramienta, pero firmar este convenio es dejar por escrito que se gobierna solo para una parte de los maulinos y que se utiliza un instrumento importante para sembrar falsas expectativas, tal como lo consigna el portal Chile indica”, criticó la legisladora