Política 11-12-2020

Senadora Rincón y Convención Constitucional “Es un error histórico y estratégico rechazar pactos de independientes con los partidos”





Dijo que era el momento de escuchar el mensaje de la ciudadanía y garantizar que la constitución sea escrita de la forma más amplia y transversal posible.



Como un error histórico y estratégico, calificó la Senadora y precandidata presidencial del Partido Demócrata Cristiano, PDC, Ximena Rincón, el rechazo en el Congreso a la iniciativa que permitía a los independientes formar pacto con partidos políticos y así facilitar su llegada a la Convención Constitucional.

Para la parlamentaria, los partidos politicos deben tener la humildad suficiente para entender el mensaje de la ciudadanía y garantizar que la nueva constitución sea escrita de la manera más amplia y transversal posible.

“Voté a favor de que los independientes pudieran formar pactos con partidos políticos, porque al no hacerlo ponemos barreras a su elección. Necesitamos que nuestra nueva constitución sea amplia y pluralista, que incluya a una inmensa mayoría que no forma parte de los partidos políticos y que tampoco se siente representada”, dijo la legisladora.

Añadió que si bien la democracia funciona con colectividades, un proceso que va a definir el futuro del país, al menos para los próximos 50 años, requiere mayor participación.

“Creo que muchos colegas vieron en los pactos con independientes una amenaza, cuando en realidad es una oportunidad. Los partidos debemos ser capaces de entender al mundo de los independientes y nutrirnos de sus demandas para responder mejor en el Chile de hoy. De verdad, lamento que en vez de allanar el camino a la Convención Constitucional a los no militantes, les pongamos trabas”, precisó la parlamentaria.

Para la Senadora existe un temor transversal en la clase política al aporte de los independientes, pero dijo que esta decisión del Congreso sólo beneficiará a la Derecha que se presentará unida a la elección de constituyentes, mientras que la centro izquierda lo hará en una dispersión que no representará al 80 por ciento de los chilenos que quiere una nueva constitución.