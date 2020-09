Política 13-09-2020

Senadora Rincón y elección de gobernadores regionales: “Seriedad, no puede postergarse”



Su absoluto rechazao a la idea del Gobierno y algunos parlamentarios de postergar la elección de los gobernadores regionales, planteó la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, quien dijo que estos temas no pueden prestarse para cálculos políticos y electorales, sino que para responder a lo que en su momento se prometió a la ciudadanía.



“Debemos fortalecer la confianza de la ciudadanía y postergar la elección de los gobernadores regionales no ayuda, por lo que vamos a rechazar cualquier iniciativa en este ámbito. Debemos actuar con seriedad y de cara a la gente, que ve como las grandes decisiones se toman en Santiago, sin conocer la realidad de sus territorios”, sostuvo la legisladora.



La parlamentaria dijo que como representante de una de las regiones más pobres de Chile y severamente afectada por el centralismo, no puede apoyar una iniciativa que lo que hace es mantener esta realidad.



“Argumentar que no es posible hacer la elección de gobernadores, porque éstos tienen pocas atribuciones es una mala excusa. Es un contrasentido y casi una burla, porque quienes durante mucho tiempo debieron impulsar proyectos para mejorar la figura del gobernador regional, no lo hicieron y ahora promueven una nueva postergación de su elección”, dijo la senadora.



Ximena Rincón dijo que quienes impulsan la postergación por falta de atribuciones ni siquiera han puesto sobre la mesa cuales serán las nuevas potestades que ahora tendrá esta autoridad.



Añadió que es importante transparentar lo que ocurre con los gobernadores regionales, pues más que un problema de atribuciones, lo que parece haber es un temor a ceder poder a las regiones.



“Cuando no hay convicción y voluntad política para compartir cuotas de poder con una primera autoridad regional electa democráticamente, siempre va a haber razones para demorar el proceso. Si somos tan regionalistas como decimos, llegó la hora de demostrarlo”, puntualizó la legisladora.