Crónica 07-02-2021

Senadora Rincón y Los Laureles: “Hay buenas noticias para la comunidad y el bosque nativo”



Junto a dirigentes sociales de esta localidad de Longaví, la candidata presidencial de la DC se reunió con el subsecretario de Bienes Nacionales, Alvaro Pillado, y el Seremi, Enrique Gómez. “Se acordó que la media hectárea donde se emplaza la sede social no será rematada y que el bosque nativo, el último de la comuna, será cuidado a través de planes de manejo”, aseguró la legisladora





Como buenas noticias para la comunidad de Los Laureles, comuna de Longaví, que se encuentra movilizada por el anuncio del remate de de más de cien hectáreas de bosque nativo, las que incluían la sede social del sector, calificó la Senadora por el Maule y candidata presidencial de la Democracia Cristiana, la información proporcionada por el Subsecretario de Bienes Nacionales (BB.NN), Álvaro Pillado, quien garantizó que el predio en que se emplaza la sede de la junta de vecinos no se incluirá en el remate y que habrá un control permanente para cuidar el bosque a través de la exigencia de planes de manejo.



Esto durante una reunión sostenida con el ahora ministro (s) y el Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales, Enrique Gómez, y los dirigentes sociales Natalia Zerega, Dagoberto Fuentes, y Juan Ignacio Durán.



“Es una situación que nos preocupa desde lo social y lo ambiental, ya que es un remate de más de cien hectáreas de bosque nativo, el último de su tipo en la comuna y de características únicas. Eso, de por si genera preocupación, pero además el remate consideraba el predio donde está la sede de la Junta de Vecinos, lo que complicaba aún más a la comunidad. Afortunadamente, el Subsecretario anunció que el predio de la sede no será subastado y que habrá preocupación especial por el bosque nativo, vía planes de manejo: Son buenas noticias”, sostuvo la Senadora.



Cabe recordar que en diciembre, Ximena Rincón pidió paralizar el remate, en tanto no existiera garantías de conservación del bosque nativo y también del terreno donde está la sede.



“Entiendo la preocupación de las vecinas y vecinos. Acá hay gente que ha hecho toda su vida en el sector, hay una riqueza medio ambiental que proteger y me alegra saber que Bienes Nacionales comparte esta premisa. Ahora lo importante es que efectivamente se cumplan estos anuncios y comparto la idea de los dirigentes sociales en orden a establecer una mesa de trabajo no sólo con BB.NN, sino que también con CONAF y el Ministerio del Medio Ambiente”, aseguró la parlamentaria.



Ximena Rincón explicó que entre las consecuencias sociales de este remate, está el hecho de que familias que llevan años viviendo en en la zona, deberán ser erradicadas, tema que también debe zanjarse.



“Valoro el esfuerzo de los dirigentes sociales por ser escuchados, Este es un claro ejemplo de la falta de diálogo entre Estado y ciudadanía. Bastó que las partes se escucharan para encontrar puntos de encuentro, que espero sean el comienzo de una mejor relación y de una efectiva protección de la riqueza medio ambiental”, concluyó.