Política 07-06-2020

Senadora Rincón y pesca de la jibia: “No se puede retroceder, es artesanal”

Un trabajo conjunto con pescadores artesanales de diversas caletas de la región, está desarrollando la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, tras la decisión de pesqueras industriales de presentar un requerimiento de inaplicabilidad al Tribunal Constitucional y así objetar el acuerdo del Congreso que que limita artes de pesca de la jibia y las deja al margen de esta actividad.

“Hay una ley que se discutió en el Congreso, que contó con apoyo de parlamentarios de diversas tendencias políticas y que estableció que como en el resto del mundo, la jibia deben extraerla los pescadores artesanales, porque si se hace de manera industrial, se pone en riesgo esta pesquería. Este requerimiento de inaplicabilidad pone en riesgo este avance. No se puede retroceder, la pesca de la jibia es artesanal”, aseguró la parlamentaria.

Ximena Rincón dijo que los pescadores no están en solos en esta pelea y que se va a defender la norma aprobada en el Parlamento, ahora en el Tribunal Constitucional. “Por es estamos trabajando con dirigentes como Miguel Ángel Correa Peña, Presidente Sindicato Proa Centro de Duao; Claudio Bravo Núñez, Presidente Sindicato Mar Brava de Duao; Alex Barrera, Presidente Sindicato Armadores de Puerto Maguillines de Constitución y Alejandro Oses Conejeros, tesorero Sindicato Pescadores Artesanales Puerto Maguillines, además de dirigentes de la región del Biobío como Nelson Velásquez Parra, dirigente de la caleta Lebu y Saúl Lagos, Presidente de la Cooperativa de Pescadores Artesanales de Lebu”, precisó la legisladora, presidenta de la Comisión de Pesca del Senado.

Agregó que comprende la preocupación de la pesca artesanal, que hoy tiene en la jibia prácticamente al único recurso con el cual trabajar, tras la depredación de pesquerías como la tradicional merluza, devastada por la pesca de arrastre industrial.

“No podemos olvidarnos de los pescadores artesanales. Ellos sufrieron con la depredación de la pesca industrial, ellos sufrieron con una ley de pesca como la impulsada en el primer Gobierno del Presidente Piñera y que hoy todos reconocen que fue un retroceso inmenso y que aún no se modifica, pese al compromiso del Gobierno. Vamos a hacernos presentes en el Tribunal Constitucional con un téngase presente, pues lo que pretende la industria pesquera es volver a la ley de la selva con la jibia y así terminar con el único recurso medianamente abundante que va quedando”, concluyó.