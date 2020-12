Política 01-12-2020

Senadora Rincón y primarias: “Ganamos bien, pero no podemos obviar la baja participación”

Planteó que si bien hay causas que explican la baja participación, la más relevante es que las colectividades no llegan con un mensaje que movilice a la gente.



Con mesura recibió la Senadora y precandidata presidencial, Ximena Rincón, los buenos resultados en las Primarias de Gobernadores Regionales y dijo que si bien favorecen al Partido Demócrata Cristiano (PDC), el análisis debe centrarse en los que no fueron a votar y que constituyen una inmensa mayoría de chilenos y chilenas.

“Obviamente estamos contentos porque ganamos bien en varias regiones del país, incluida el Maule con Cristina Bravo, que será la única mujer del partido en intentar convertirse en Gobernadora. Sin embargo, en el análisis no podemos obviar la baja participación. Podrá decirse que la pandemia influyó, que había desconocimiento de lo que es el cargo de elección, pero ciertamente los partidos no pudimos llegar con un mensaje capaz de movilizar a la gente”, sostuvo la legisladora por el Maule.

Agregó que el tema es preocupante, pues la democracia se sostiene en partidos políticos en cualquier país el mundo, por lo que el mensaje es claro y sólo queda trabajar para reconectar con los chilenos y chilenas.

Para la legisladora el mensaje de la ciudadanía no es otro que exigir de los partidos una preocupación por los problemas y una línea de acción que dé cuenta de valores y principios, además de abrir puertas no sólo para la renovación de rostros, sino que de ideas.



MAULE

En el caso del Maule, Ximena Rincón valoró el clima en que se desarrolló el proceso, con candidatos y candidatas que se preocuparon de dar a conocer sus propuestas e ideas más que de descalificar al rival.

“Valoro mucho que los cuatro candidatos hayan hecho campaña en un marco de respeto, entendiendo que hay adversarios y no enemigos. Ese es un punto muy importante, que debe ser el punto de partida para trabajar unidos en busca del triunfo que permita a la centro izquierda ganar la gobernación regional en el Maule”, precisó la Senadora.

Añadió que si bien la baja participación afectó a todos los conglomerados, en el caso de Chile Vamos resultó sorprendentemente baja.