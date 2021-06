Política 27-06-2021

Senadora Rincón y reajuste sueldo mínimo: No nos llena de orgullo, pero es un avance.



Finalmente, el salario mínimo para trabajadores de entre 18 y 65 años pasará de 326 mil 500 a 337 mil 500 pesos, con efecto retroactivo a contar de mayo de este año.



Un reajuste real de 3,1 por ciento tendrá el salario mínimo tras el acuerdo alcanzando en el Congreso y que para los trabajadores de entre 18 y 65 años, significará pasar desde 326 500 a 337 mil 500 pesos.



Un incremento que, según la Senadora por el Maule y presidenta de la Comisión de Hacienda, no es el que esperaba, pero que significa un avance respecto a la necesidad de establecer remuneraciones por sobre la línea de la pobreza.



“Claramente no es lo que queríamos, pero es un avance. A partir de mayo, el sueldo mínimo será de 337 mil 500, pero en enero subirá a 345 mil o 350 mil a partir de enero, lo que dependerá de si el crecimiento superior al tres por ciento del Imacec. No es un salario mínimo que nos llene de orgullo, más todavía si los parlamentarios no podemos proponer una cifra, sino que sólo aprobar o rechazar la que plantea el Gobierno”, precisó la legisladora.



Ximena Rincón destacó que en la ley que se aprueba el incremento del salario mínimo se establece la creación de una mesa técnica con representación de trabajadores, académicos, profesionales de los ministerios del Trabajo y Hacienda y parlamentarios, quienes deberán revisar parámetros, criterios y situación país para proponer un ingreso mínimo en abril del próximo año.



“Más allá del aumento, que es exiguo, valoro que se haya acogido nuestra propuesta de establecer una mesa técnica que permitirá que futuras discusiones se realicen con propuestas estudiadas, no de última hora y con fundamentos técnicos”, aseguró la parlamentaria



Añadió que la discusión que se dio en la Comisión Mixta de Presupuesto es importante si se considera que más de 840 mil trabajadores ganan entre 0,9 y 1,25 sueldos mínimo y que de esa cifra, un 67 por ciento se concentra en empresas de menos de 50 trabajadores.



“El tema sueldo es complejo, si consideramos que el 14,1 por ciento de los trabajadores de grandes empresas gana el salario mínimo, cifra que sube a 20% en las microempresas”, puntualizó la Senadora.



Finalmente Ximena Rincón planteó que a nivel país, en 9 regiones, más del 20% de los trabajadores dependientes del sector privado gana el sueldo mínimo o menos. “Incluso en el Maule, La Araucanía, Ñuble y Los Ríos, la cifra sube al 25%”, concluyó.