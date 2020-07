Política 26-07-2020

Senadora Rincón y retiro 10%: “Dijeron que era imposible, pero logramos mover fronteras”



“Para una crisis nunca antes vista, fuimos capaces de construir una solución jamás vista”. Con estas palabras reaccionó la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, al anuncio del Presidente de la República de promulgar la reforma constitucional que permite el retiro de hasta el diez por ciento de los fondos previsionales y así contar con recursos para enfrentar la pandemia.

De esta forma, la idea que planteó la legisladora hace casi cuatro meses, cuando junto a otros senadores presentó el proyecto de ley respectivo, terminó siendo una realidad.

“Nos dijeron que era imposible. De hecho el Gobierno ni siquiera respondió a nuestra solicitud de patrocinar la iniciativa, pues sabíamos que era inconstitucional, pero aún así logramos mover las fronteras. La falta de apoyo a la clase media hizo que más parlamentarios consideraran esta alternativa y el resto lo hizo la gente, que de manera pacífica, hizo sentir su apoyo absoluto. Este viernes este sueño será realidad y muchas familias podrán dormir con más tranquilidad”, dijo la parlamentaria

Ximena Rincón valoró que el Presidente decidiera no recurrir al veto ni al tribunal constitucional y que, por el contrario, diera salida rápida a la promulgación de la iniciativa, porque hay “hombres y mujeres de nuestros país, los técnicos, las secretarias, profesores, trabajadores de la salud, que no reciben ningún beneficio y que ahora tendrán la opción de recurrir a sus ahorros”, aseguró la parlamentaria.

Agregó que el respaldo ciudadano es tan amplio y transversal, que ha tenido efectos mucho más allá de la importante ayuda que reviste para los chileno, quienes con esta iniciativa se acercado a la buena política y han vuelto a valorar la democracia.

“Es el bonus track que nos deja la tramitación del retiro de fondos y ocurre porque una clara mayoría del Congreso entendió los dolores de la clase media y los más vulnerados. Y eso hay que defenderlo y mantenerlo”, aseguró la legisladora.

Ximena Rincón dijo sentir orgullo por impulsar en marzo el retiro de fondos como una forma de enfrentar la crisis originada por la pandemia, ya que hace cuatro meses era evidente que la ayuda que ofrecía el Gobierno no iba a ser suficiente.

Finalmente, Ximena Rincón destacó la forma ejemplar la Oposición enfrentó la discusión del retiro del 10 por ciento y también agradeció a los parlamentarios oficialistas que apoyaron la iniciativa para darle definitiva viabilidad.