Política 24-07-2020

Senadora Rincón y retiro 10%: “Presidente no vete ni vaya al Tribunal Constitucional”



Planteó que hay una decisión democrática del Congreso, respaldada por una inmensa mayoría ciudadana, para que esta medida se implemente lo antes posible.



Un llamado al Presidente de la República para que no vete ni acuda al Tribunal Constitucional por la reforma que permite el retiro de hasta un diez por ciento de los fondos previsionales de los trabajadores para enfrentar la pandemia, formuló la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, quien sostuvo que es indispensable que el mandatario respete la decisión democrática del Congreso, que es respaldada por una inmensa mayoría ciudadana.

“Es fundamental que el Presidente no vete este proyecto ni lo mande al Tribunal Constitucional, porque hay “Hombres y mujeres de nuestros país, los técnicos, las secretarias, profesores, trabajadores de la salud, que no reciben ningún beneficio, ahora tendrán la opción de recurrir a sus ahorros”, aseguró la parlamentaria.

Agregó que el respaldo ciudadano es tan amplio y transversal, que sería incomprensible una medida distinta a la promulgación de la reforma. “En las últimas semanas, los chilenos han revalorado su democracia. Es el bonus track que nos deja la tramitación del retiro de fondos y ocurre porque una clara mayoría entendió los dolores de la clase media y los más vulnerados. Y eso hay que defenderlo y mantenerlo, pues hay minorías que no se sienten cómodas cuando hay acuerdos tan grandes”, aseguró la legisladora.

Ximena Rincón dijo sentir orgullo por impulsar en marzo el retiro de fondos como una forma de enfrentar la crisis originada por la pandemia, ya que hace cuatro meses era evidente que la ayuda que ofrecía el Gobierno no iba a ser suficiente.

“Hemos tenido un debate relevante y estoy feliz de impulsar desde marzo este tema no porque quiera que las personas gasten sus ahorros, sino porque la clase media necesita recursos para enfrentar la pandemia y el Gobierno no tuvo herramientas para apoyarla”, puntualizó la Senadora.

Finalmente, Ximena Rincón destacó la forma ejemplar la Oposición enfrentó la discusión del retiro del 10 por ciento y también agradeció a los cinco senadores oficialistas que apoyaron la iniciativa para darle definitiva viabilidad.