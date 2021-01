Política 12-01-2021

Senadora Rincón y TPP11: “Antes de aprobar tratados, primero tengamos nueva Constitución”



Dijo que es necesario escuchar a los chilenos y chilenas que hablaron en el plebiscito.





Un llamado al Gobierno a no avanzar en la ratificación del TPP 11 y esperar a que Chile tenga una nueva Constitución, que establebezca quórum y condiciones generales para la ratificación de tratados internacionales, formuló la Senadora y precandidata presidencial del Partido Demócrata Cristiano, Ximena Rincón, quien recalcó que es necesario escuchar a los chilenos y chilenas que hablaron en el plebiscito.



La parlamentaria, dijo que una de las pocas restricciones que tiene la Convención Constitucional es respetar los tratados internacionales ya suscritos, por lo que una decisión de tanta trascendencia no puede adoptarse ad portas del proceso constituyente.



“El TPP-11 toca aspectos que comprometen a Chile y que una vez suscrito, no pueden ser cambiados. Por ello, prefiero esperar a tener la Nueva Constitución antes de pensar siquiera en aprobar nuevos tratados internacionales", planteó la legisladora.



Añadió que en el escenario que vive el país la clase política no puede ni debe actuar sin escuchar a todos los chilenos y chilenas, que hablaron en el plebiscito y que quieren sentirse representados en las grandes decisiones .



Para Ximena Rincón en esta materia y con las implicancias que puede tener el TPP 11 para Chile y su futuro, se requieren gestos de sabiduría y grandeza de parte del Gobierno para entender que esta decisión no puede tomarla hoy, menos en el escenario que atraviesa el país.



“No es el momento para dar esta discusión y espero que el Gobierno tenga la sabiduría para comprender que la urgencia no es el camino en el caso del TPP 11. Chile está decidiendo su futuro y mientras más espacio haya para este proceso, mejor”, concluyó la Senadora.