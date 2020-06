Política 25-06-2020

Senadora Rincón y veto a proyecto de Servicio Básicos “Presidente póngase la mano en el corazón, muchas personas dependen de usted”



Como un error muy grande y que afecta a miles de familias, calificó la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, la decisión del Gobierno de no promulgar la ley que suspende el pago y cortes de suministros básicos como agua, electricidad, gas, internet, telefonía fija y celular y por el contrario vetar la iniciativa para su reingreso al Parlamento, donde deberá ser nuevamente analizada.



“Presidente está cometiendo un error muy grande, porque (el veto) es no entender lo que la ciudadanía está viviendo hoy. Póngase la mano en el corazón y entienda que hay muchas y muchos que dependen de usted y las decisiones que toma”, enfatizó la legisladora..



Agregó que el Presidente debiese saber que “hay mucha gente no tiene como pagar la cuenta de la luz y el agua, y tiene que lavarse todos los días las manos, que debe atender las necesidades de su familia como, por ejemplo, las clases en línea”.



Por esta razón, la legisladora recalcó que el veto constituye un incentivo a quebrantar cualquier medida de confinamiento, toda vez que lo indispensable para quedarse en casa es contar con los servicios básicos para un hogar funcione: agua, electricidad, gas, internet y telefonía.



“No se entiende que el gobierno vete el proyecto de Servicio Básicos. Cuando la ciudadanía requiere ayuda, no le podemos cortar la luz, el agua, el gas o el internet en un minuto en que todos y todas debemos estar en nuestros hogares”, puntualizó.